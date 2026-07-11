"Un mes esperando poder traerla de vuelta a casa": el caso de la gata Garfi renueva la polémica por la ausencia de un crematorio animal en Ibiza

"Hace un mes tuve que despedirme de mi gata. Ayer, por fin, sus cenizas volvieron a casa". Con estas palabras, la responsable de La casita de Mishu, una asociación protectora de gatos en Ibiza, ha compartido una foto en Instagram (@lacasitademishu) tan íntima como reivindicativa tras la muerte de su gata Garfi.

Junto a la imagen de un pequeño cesto donde guarda sus cenizas, la rescatista ha querido poner palabras a una realidad que muchas familias de la isla conocen cuando pierden a un animal: Ibiza no cuenta con un crematorio para mascotas. Eso obliga a trasladar los cuerpos fuera de la isla, normalmente a Mallorca, para su incineración.

En su caso, la espera se alargó durante un mes. "Un mes entero para poder cerrar, de alguna manera, una despedida que ya era lo suficientemente dolorosa", escribe. Y añade: "Hasta que lo he vivido en primera persona no he sido realmente consciente de una realidad que sufrimos quienes compartimos nuestra vida con un animal en Ibiza".

Según explica, cuando un animal fallece y su familia decide incinerarlo, debe permanecer durante días en un congelador hasta ser trasladado a Mallorca. Después, las familias deben esperar de nuevo a que las cenizas regresen a Ibiza. "En el mejor de los casos son dos semanas. En el mío, fue un mes", lamenta. Para ella, esa espera añade dolor a un momento ya difícil: "Un mes esperando poder traerla de vuelta a casa".

Mientras esperan la creación de un crematorio, muchos vecinos de Ibiza entierran sus mascotas en cementerios ilegales. / Cristina Martín Vega

"Quienes convivimos con un animal sabemos que nunca son 'solo una mascota'. Son quienes nos esperan al llegar, quienes están en los días buenos y, también en los malos. Son familia. Y cuando se marchan, merecen una despedida a la altura de todo el amor que nos regalaron", expresa en su publicación.

"No es un lujo, ni un capricho"

El mensaje llega después de que Pacma volviese a reclamar la creación de un crematorio público para animales en Ibiza, una infraestructura que, según el Partido Animalista, activistas de la isla llevan años solicitando.

Pacma defiende que un crematorio en la isla permitiría ofrecer cremaciones individuales con garantías, evitar desplazamientos y dar mayor seguridad a las familias.

El coordinador insular de Pacma, Olivier Hassler, fue claro al respecto: los animales "no son residuos". Para la formación, el tratamiento que reciben tras su fallecimiento debe responder también a criterios de dignidad, especialmente cuando para muchas personas forman parte de la familia.

La usuaria de Instagram coincide en esa idea y lo resume de forma directa: "Un crematorio para animales no es un lujo, ni un capricho. Es una forma de respetar el vínculo que compartimos con ellos y de acompañar con un poco más de humanidad uno de los momentos más difíciles que vivimos quienes los queremos como parte de la familia".

Una reivindicación que va más allá de Garfi

La rescatista insiste en que no escribe solo por ella ni únicamente por su gata. Lo hace, dice, por todas las familias que pasarán por el mismo dolor y por todos los animales que forman parte de un hogar.

También recuerda a aquellos animales que mueren sin que nadie los reclame. "Quien me conoce sabe que incluso para esos animales que mueren y nada tienen, hago todo lo posible para que sean incinerados de manera colectiva y no acaben tratados como un simple residuo. Porque incluso cuando nadie los reclama, siguen mereciendo dignidad", afirma.

Pacma ha instado al Consell de Ibiza y a los ayuntamientos de la isla a impulsar este proyecto de forma urgente, al considerar que responde a una demanda histórica del movimiento animalista y a una necesidad cada vez más visible.

Mientras tanto, publicaciones como la de La casita de Mishu ponen rostro y emoción a una reclamación que no habla solo de un servicio, sino de despedidas, vínculos y duelo. "Si has pasado por algo parecido, me gustaría que compartieras tu historia", escribe, y concluye: "Quizá ha llegado el momento de que esta realidad cambie".