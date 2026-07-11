Falta de examinadores: hasta tres meses de espera para el práctico en Ibiza

Sacarse el carné de conducir en Ibiza vuelve a convertirse este verano en un ejercicio de paciencia. Las autoescuelas de la isla coinciden en que las listas de espera para presentarse al examen práctico siguen siendo uno de los principales problemas del sector, una situación que atribuyen, sobre todo, a la falta de examinadores y que, aseguran, se repite cada año cuando aumenta la demanda durante la temporada estival.

"La situación está fatal. Hay muy pocos examinadores y eso se traduce en que no podemos mandar a todos los alumnos que ya están preparados al examen práctico", lamentan desde Autoescuela del Mar. Describen un "cuello de botella brutal" provocado por el incremento de alumnos en verano y temen que la situación empeore en agosto: "Si ahora contamos con pocos examinadores, no me quiero imaginar cuando muchos cojan vacaciones".

"Todo depende del número de examinadores"

En Autoescuela San Antonio también reconocen que este año, la espera es algo menor que en otras temporadas, aunque insisten en que el problema sigue lejos de resolverse. "Tenemos mucha lista de espera. Entre los meses de verano, en los que siempre se apunta más gente, y algunos examinadores que se han dado de baja recientemente, la cosa se complica", explican. Además, recuerdan que Ibiza no cuenta con examinadores propios y que todos se desplazan desde Mallorca.

Como ejemplo, explica Fernando López, director de la Autoescuela Residencial, "nos hicieron centro desplazado por el problema de la vivienda en Ibiza, así que dependemos de Mallorca". El también profesor habla de un "problema estructural" de falta de examinadores en toda España, pero que se acentúa en la isla.

En verano, con la vuelta de los estudiantes a Ibiza, las peticiones para presentarse al examen práctico se disparan. Fernando evita hablar de números concretos: "Todo depende de los examinadores que haya en ese momento; mi lista de espera puede ser de un mes, pero si se dan tres de baja aumenta a dos meses, o incluso puede ser de 20 días, nunca se sabe". Aun así, explica que existe un "déficit permanente" de exámenes prácticos.

Desde Autoescuela Pitiusas aseguran que la falta de plazas para examinarse no es exclusiva del verano. Actualmente, manejan una espera de entre dos y tres meses para acceder a la prueba práctica y reconocen que esta situación también tiene consecuencias económicas.

No todas las autoescuelas, sin embargo, dibujan un panorama tan negativo. En Autoescuela Bahía consideran que la situación ha mejorado tras incorporarse nuevos examinadores que han sustituido algunas bajas. Su lista de espera ronda entre un mes y un mes y medio. Toñi, trabajadora del centro desde hace ocho años, explica que la demora responde en gran parte al sistema de cupos: "Nosotros tenemos 30 alumnos que queremos presentar y nos dejan hasta 20, por lo que hay diez que siempre tienen que esperar a la siguiente convocatoria". Aun así, considera que los tiempos actuales son razonables y recuerda que cuando empezó a trabajar en la empresa, la espera para examinarse podía alcanzar los seis meses.

Encontrar profesores: otro problema

La falta de examinadores no es la única preocupación del sector. Algunas autoescuelas encuentran cada vez más dificultades para contratar profesores de formación vial. Es el caso de Autoescuela San Antonio, donde aseguran que, tras la marcha de uno de sus docentes, no han conseguido cubrir la vacante. "Está siendo imposible. Antes teníamos dos, pero se fue uno y ahora no encontramos a nadie que quiera venir. Y eso que ofrecemos vivienda", explican.

Desde Autoescuela Pitiusas comparten ese diagnóstico y apuntan directamente al elevado precio de la vivienda. "Faltan tanto examinadores como profesores; no quieren venir por el tema de la vivienda en Ibiza, está muy cara y no les compensa pagar un alquiler aquí", sostienen. En cambio, en Autoescuela Bahía aseguran no sufrir este problema gracias a la estabilidad de su plantilla, formada por profesores que llevan más de dos décadas trabajando en el centro.

Más de 9.000 alumnos esperan para examinarse en Baleares

La situación se repite en el conjunto del archipiélago. La presidenta de la Asociación de Autoescuelas de Baleares, Juana Ribas, aseguró recientemente que, los datos recogidos por la Dirección General de Tráfico (DGT) señalaban a más de 9.000 alumnos pendientes de realizar el examen práctico en Baleares, según informa Cadena Ser.

La DGT, preguntada entonces sobre ese problema, sostuvo que esa cifra corresponde al conjunto de aspirantes que han aprobado el examen teórico y todavía no han superado la prueba práctica, por lo que no todos se encuentran necesariamente a la espera de una fecha para examinarse.

En cuanto a los problemas en Ibiza de las autoescuelas, este diario ha intentado ponerse en contacto con la Jefatura Provincial de Tráfico de Baleares, pero no ha recibido respuesta.