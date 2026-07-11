Recuperan un botín valorado en 500.000 euros: dos detenidos por un robo con fuerza en una vivienda de Sant Josep

La Policía Local de Sant Josep ha detenido a dos hombres de nacionalidad marroquí, de 50 y 47 años, como presuntos autores de un robo con fuerza en una vivienda, además de los delitos de allanamiento de morada y desobediencia a los agentes de la autoridad. La intervención permitió recuperar relojes, dinero en efectivo y otros objetos valorados en cerca de 500.000 euros.

Los hechos ocurrieron durante la pasada madrugada. A las 0.40 horas, la llamada de un vecino alertó sobre la presencia de voces, risas y luces de linternas en una zona boscosa, lo que llevó a la Policía Local a desplegar un dispositivo de búsqueda.

Las patrullas inspeccionaron la zona y localizaron una caja fuerte forzada, además de varias prendas que, según las primeras investigaciones, pertenecían a los presuntos autores del robo. Al mismo tiempo, otra patrulla detectó una motocicleta cuyo conductor intentó evitar un control de tráfico. El vehículo apagó las luces y escapó por un camino de tierra. Los agentes iniciaron una persecución que terminó con la localización y detención de los dos sospechosos.

Durante la actuación, los policías recuperaron relojes, dinero en efectivo y otros efectos procedentes, presuntamente, del robo. El valor total del material asciende a cerca de 500.000 euros. Además, los investigadores mantienen abiertas las diligencias para esclarecer la posible implicación de los detenidos en otros robos de características similares.

La Policía Local de Sant Josep ha destacado la importancia de la colaboración ciudadana, ya que la llamada del vecino resultó decisiva para activar el operativo y facilitar la recuperación de un importante botín.