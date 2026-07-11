De Piluca Bayarri a Olivia Molina, descubre quiénes son las 6 mujeres más influyentes de Ibiza para Forbes Woman

Forbes Women España ha incluido a seis referentes ibicencas en su lista de Las 30 Mujeres más Influyentes de Baleares 2026. El hotel Bless Ibiza The Site acogió la noche del miércoles la presentación oficial de la lista, un encuentro concebido para poner el foco en el liderazgo femenino del archipiélago y en su peso creciente en ámbitos como la empresa, la política, la cultura, el deporte y la innovación.

Entre la treintena de líderes femeninas se encontraban seis totems procedentes del turismo, la cultura, la comunicación, la medicina estética, la moda y la interpretación.

Pilar Bayarri. / DI

Piluca Bayarri, la moda con sello ibicenco

Valenciana de nacimiento e ibicenca por elección, Piluca Bayarri representa el espíritu creativo de la isla. Sus colecciones combinan artesanía, calidad y una estética vinculada al lujo mediterráneo. Forbes pone en valor su capacidad para transformar una búsqueda personal en una marca consolidada dentro del panorama de la moda balear.

Ángeles Ferragut / DI

Ángeles Ferragut, impulsora del arte contemporáneo

Nacida y criada en Ibiza, Ángeles Ferragut fundó la Fundación Ses12naus tras su regreso a la isla en 2016. La entidad se ha convertido en uno de los principales motores del arte contemporáneo ibicenco y ha acogido proyectos de más de medio centenar de artistas y pensadores internacionales.

Forbes también destaca su apuesta por la primera comisión de arte público de Ibiza, que verá la luz en 2027 junto al colectivo artístico Superflix.

Moshgan Mahrami / DI

Moshgan Mahrami, excelencia en medicina estética

La fundadora y directora de Moss Clinic ha convertido un proyecto nacido en Ibiza en una clínica de referencia con presencia también en Madrid. Forbes resalta un modelo basado en la ética médica, la naturalidad y la personalización de los tratamientos.

El Premio Nacional de Medicina Estética respalda una trayectoria que la ha situado entre las profesionales más reconocidas del sector.

Carmen Matutes / DI

Carmen Matutes Prats, referente del turismo internacional

Como Deputy CEO de Palladium Hotel Group, Carmen Matutes Prats ha desempeñado un papel clave en la expansión de una de las compañías hoteleras más importantes de España. Forbes destaca su participación en el desarrollo de marcas como Ushuaïa Ibiza Beach Hotel, Bless Collection Hotels y Only YOU Hotels.

Su trayectoria de tres décadas la sitúa entre las directivas con mayor peso en la industria turística internacional.

Olivia Molina / DI

Olivia Molina, proyección internacional desde Ibiza

Nacida en Ibiza en 1980, Olivia Molina pertenece a una de las sagas artísticas más conocidas de España. Su carrera abarca cine, televisión y teatro, con títulos como Bajo sospecha, Física o Química y Dieta Mediterránea. Forbes destaca la solidez de una trayectoria que mantiene su proyección dentro de la industria audiovisual española.

Montse Monsalve de Sebastián / DI

Montse Monsalve de Sebastián, referente de la comunicación

La periodista y empresaria dirige Imam Comunicación, agencia con sedes en Ibiza, Madrid y Barcelona. Forbes reconoce su capacidad para construir marcas, liderar proyectos creativos y consolidar una de las firmas de comunicación más destacadas del ámbito balear.

Su trayectoria en medios de comunicación, su labor como columnista y los premios empresariales que ha recibido refuerzan su posición como una de las voces más influyentes de la isla.

Ibiza refuerza su liderazgo femenino

La presencia de estas seis profesionales confirma el creciente protagonismo de Ibiza en sectores estratégicos como el turismo de lujo, la cultura contemporánea, la comunicación, la salud y las industrias creativas.

Con esta segunda edición de la lista, Forbes Women España reafirma su compromiso con la visibilidad del talento femenino y consolida una comunidad de mujeres referentes que impulsan el desarrollo económico, social y cultural de Baleares desde ámbitos muy diversos.