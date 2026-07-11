El creador Julio Bauzá: «En Ibiza los artistas locales se mueren de asco»

A sus 90 años recién cumplidos, el arquitecto, escultor y pintor Julio Bauzá (Montevideo, 1936) sigue artísticamente muy activo. Este jueves inauguró una muestra conjunta con Julián Molina en el Far de ses Coves Blanques, en Sant Antoni, y ya tiene en mente su próximo proyecto, «desarrollar un poco más el tema de los triedros» para participar el próximo febrero en la feria Affordable de Bruselas con Malvin Gallery. Compartirá estand con otros veteranos arquitectos y pintores geométricos: Federico Echevarría y Juan Pita.

El pasado 4 de julio cumplió 90 años y sigue en plena forma artística. ¿Cuál es el secreto?

Seguir en la creación. Porque sigo trabajando igual que antes. No he parado y eso te mantiene activo. No me he enterado de que tenía 90 años. Sigo trabajando a diario en mi estudio, aunque ahora lo tengo sintetizado porque la mayoría de las cosas las he mandado a Madrid, que es donde me mudaré en cuanto venda mi casa.

Este jueves inauguró en el Far de ses Coves Blanques ‘Pedra, paper o...fusta’, una exposición conjunta con el escultor Julián Molina, con el que ya coincidió en una muestra en Madrid de Malvin Gallery en el Espacio Jovellanos. Deduzco que se entienden bien como artistas.

Sí, muy bien. Él es una persona muy meticulosa y de una gran prolijidad en todo lo que hace. Yo no llego a ese nivel, pero me defiendo de otra manera. Nos complementamos muy bien.

Julio Bauzá, Eva Prats y Julián Molina, en la inauguración este jueves de la exposición 'Pedra, paper o ...fusta'. / Virginia Bauzá

En Uruguay, su tierra natal, se formó como arquitecto y se dedicó muchos años a esa profesión. ¿En qué momento decidió abandonar ese camino y enfocarse en el arte?

En el momento en que llegué a España y que no me convalidaron el título. Eso frenó del todo mi carrera como arquitecto porque no podía firmar proyectos. Entonces tuve que reinventarme y buscar vías alternativas. Primero me metí en la artesanía, concretamente en la cerámica, eso fue en 1977. Antes de llegar a España había estado en Francia y de allí me traje un horno y empecé a hacer un par de objetos clásicos. Hice unos molinos en miniatura que fueron un exitazo. A partir de eso estuve trabajando mucho haciendo reproducciones de cerámica púnica porque apenas llegué a la isla me vinculé al Museo Arqueológico y empecé a hacer reproducciones.

Tengo entendido que el año que estuvo en Francia trabajó de arqueólogo.

Sí, allí trabajé de arqueólogo e hice varios cursos con un profesor catalán que daba clases en una universidad al lado de Marsella.

«Me metí en la cerámica al llegar a España porque no me convalidaron el título de Arquitectura»

¿Por qué decidió luego establecerse en Ibiza?

Primero fui a Barcelona y allí conocí a muchos compatriotas que habían salido de Uruguay, como yo, por la crisis del petróleo del 77. Me dijeron que Ibiza estaba muy bien y decidí hacer una escapada para comprobarlo.

¿Y qué se encontró en la isla?

Había poca cosa de todo lo que yo toco, entonces era todo territorio virgen. Desde aquí llegué a crear una red de distribución de cerámica por toda la Península y Canarias. Hice un viaje a Canarias, visité varias islas, hice clientes y desde Ibiza enviaba paquetes hasta allí. Creé toda la colección de casas de campo y molinos de Canarias.

Comenta que a la cerámica llegó un poco obligado por las circunstancias, pero al final le dedicó más de 20 años de su vida. ¿Qué supuso para usted ese cambio de la arquitectura a la artesanía?

Supuso un desahogo porque la cerámica era algo muy fácil para mí y tuve la suerte de acertar con dos o tres productos clásicos y empecé a tener pedidos monstruosos. Después, cuando se promocionó la moda Adlib en Madrid se acompañó con artesanía ibicenca y ahí varios ceramistas tuvimos pedidos, en mi caso de 3.000 y de 5.000 piezas.

Hace unos días le hacían un homenaje a ‘Toniet’, que se ha jubilado como profesor de cerámica. Usted también fue maestro y tuvo alumnos como Pedro Hormigo.

Sí. Me lo mandó al taller su tío, Antonio Hormigo, que no sabía qué hacer con él. Estuvo trabajando conmigo varios años como aprendiz. Fue un trabajo interesante porque si tienes un alumno inteligente intercambias ideas importantes y con Pedro funcionábamos muy bien.

Vivió la época dorada de Sant Rafel como pueblo de la cerámica. ¿Cómo recuerda aquella etapa?

En la época de mayor auge llegó a haber hasta cinco talleres de cerámica en Sant Rafel, entre ellos el mío, el de Carlos Icardi y el de Can Kinoto. La gente venía al pueblo y en 200 metros veía cinco propuestas distintas y podía elegir. Por eso funcionó el pueblo tan bien durante años, por haber concentrado allí todas las técnicas de la cerámica. Luego, en determinado momento, empezaron a desaparecer talleres, por hache o por be, y actualmente solo queda uno de esa etapa dorada, Can Kinoto. Yo dejé la cerámica cuando me jubilé, en el 2000. También me marché de Sant Rafel para irme a vivir al campo. Allí levanté mi casa y una nave, que es mi taller, donde desarrollé la escultura, la pintura e hice muchos muebles y decoraciones de bares.

¿Cómo se produjo el paso de la cerámica a la escultura?

Cuando todavía me dedicaba a la cerámica, en 1982, empecé con la escultura en hierro. Esa etapa culminó con el monumento a Cristóbal Colón de Sant Antoni. Me correspondió hacer la carabela, construida completamente en hierro. Pesaba unos 700 kilos. Fue un buen espaldarazo, porque tuvo mucha difusión.

La pintura llegó más tarde.

Sí, la pintura me costó mucho más. Empecé con el Art Brut y luego trabajé durante muchos años con el collage dadaísta siguiendo la línea del gran artista alemán Kurt Schwitters. El collage me atraía muchísimo y me ocupó una etapa muy larga. Después, en el 2000, empecé con la pintura geométrica y acerté con algunas cosas que no había hecho nadie hasta entonces y que considero descubrimientos propios: las geometrías cromáticas y los triedros trirectángulos. Primero empecé con los cubos macizos y luego se me ocurrió trabajar los huecos y fue increíble.

Su trayectoria muestra una evolución constante: arquitecto, arqueólogo, ceramista, escultor, pintor... Siempre ha avanzado hacia algo nuevo. ¿Cuál va a ser el siguiente paso artístico?

No sabría decirlo. Creo que tengo que parar un poco, porque la vida se me va complicando. Con la edad que tengo ya me cuesta hacer muchas cosas. Sobre todo en la última etapa, con las series de triedros y cubos, que implica enmarcar las obras, colocar cristales y realizar todo el montaje. Eso lleva mucho tiempo y todo lo hago yo.

¿Queda algo de la Ibiza a la que usted llegó en los años 70?

De aquella Ibiza no quedan ni las fotos. Es alucinante lo que ha cambiado en los últimos tiempos. Ya no conozco a nadie del mundo de la artesanía. Las personas de mi generación o han desaparecido o son mayores que se han retirado. Entre toda la gente nueva no conozco prácticamente a nadie. Ahora hay mucha gente y se hacen muchas cosas, pero no tantas como antes. La artesanía que se hace actualmente es diferente porque tiene una vertiente más artística. Ya no se centra tanto en piezas pseudofuncionales o en las copias del museo que se realizaban antes a toneladas.

El padre del artista uruguayo, afincado en Ibiza desde 1977, se llamaba también Julio Bauzá, nació en Mallorca y era arquitecto. / Toni Escobar

¿Cómo ve, en general, la evolución de la escena del arte en Ibiza en los últimos años?

La veo bien. Ha habido una aparición de varias galerías con el tema de CAN Art Ibiza, que, en principio, no tiene nada que ver con nosotros. La celebración de una feria de arte en la isla es una iniciativa importante, pero en sus inicios dejó fuera a los creadores locales. Quizás en la última edición hayan incluido a dos o tres, pero comenzaron sin contar con ningún artista de aquí y eso me cuesta asimilarlo. Tampoco me gustó mucho que el Consell la promocionara, cuando no apoyaba otras iniciativas impulsadas por gente local.

¿Mantiene contacto con estas nuevas iniciativas y galerías que están apareciendo últimamente?

Tengo poco contacto. Con quien más relación mantengo es con la galería Parra & Romero de Santa Gertrudis. Mantiene su línea de arte abstracto y minimalista, pero la oferta es limitada y está muy dirigida al gusto de un público concreto. También hay creadores extranjeros que aparecen en otras galerías de Santa Gertrudis y de otros sitios, pero no sé qué repercusión real pueden tener.

¿Cree que estas nuevas galerías se mueven más pensando en la gente con poder adquisitivo que tiene casa en Ibiza que en enriquecer el panorama cultural de la isla?

Todo está relacionado. La arquitectura actual utiliza planos muy limpios y en esos planos no se cuelga nada. Como consecuencia, ha desaparecido la necesidad de tener arte. La mayoría de quienes encargan esos espacios no tienen ni un gramo de cultura artística. Hacen las cosas porque está de moda o porque se lo ha sugerido el arquitecto, no por voluntad propia. Ahora se construyen mansiones enormes en las que no hay ni un cuadro. La ausencia de decoración es una moda y uno no puede hacer nada contra eso. La cuestión es que esta situación ha cambiado mucho las cosas, al no haber interés ni demanda, se restringe toda la oferta artística. Se construyen casas con unos planos arquitectónicos increíbles, pero no se cuelga nada. Los artistas de aquí se mueren de asco. Quizá haya algunos que trabajen mucho, pero yo no los conozco. Además, vienen artistas de fuera a exponer aquí y eso también perjudicó mucho al arte local, porque los pocos encargos importantes se los llevaban personas de fuera y aquí no quedaba nada. En Ibiza es una lástima, pero el arte que hay no está al alcance de casi nadie. Puede ser que algunas mansiones tengan algo, pero lo traen de fuera y los de aquí nos chupamos el dedo.

¿Qué propone para que los artistas locales no se mueran del asco?

Que quienes manejan el sector se ocupen de llamarlos y contar con ellos. Me refiero a las galerías, los estudios de arquitectura y muchas otras personas que trabajan en este campo. Si ellos no lo mueven, todo se paraliza.

«Eivissa va encaminada al suicidio. No veo que avance hacia nada artístico»

¿Cree que Ibiza está en el camino correcto para lograr convertirse en un destino cultural atractivo?

Yo creo que Ibiza va encaminada al suicidio. No veo que avance hacia nada artístico ni que esté en camino de ser un destino cultural. Han aparecido dos o tres galerías nuevas, pero no existe difusión. No te enteras de lo que hacen. Están ahí, pero no sé sabe quién las utiliza.

Me han dicho que es un visitante asiduo de ARCO.

Sí, he ido a casi todas las ediciones. Te permite estar un poco al tanto de todo lo que se hace a nivel mundial. Es un escaparate muy bueno. Después puedes traducir todo lo que ves a través de tu propio tamiz y relacionarlo con tu trabajo. De ahí pueden salir cosas muy interesantes. Aunque hay que decir que en los últimos años ARCO ha venido un poco a menos. El arte no está siempre en auge. Tiene periodos de bajada que se notan en todas partes.

¿Cree entonces que actualmente el arte está de bajón?

En general, sí. Basta con ver la disparidad de cosas que hay en la feria CAN Art Ibiza, que es internacional. Hay obras que no deberían estar porque son mamarrachos totales.