Las aerolíneas ofertan 112.000 plazas más hacia Ibiza este año

Que Ibiza es un destino turístico extremadamente atractivo no se le escapa a nadie en todo el planeta. Que la sociedad local y las instituciones están cada vez más a favor de poner límites a las llegadas de visitantes tampoco debería ser un secreto para cualquiera que siga mínimamente la actualidad de la isla. Por su parte, las aerolíneas parecen decantarse por esta primera idea, ya que las plazas de avión hacia el aeropuerto de es Codolar que han puesto a la venta este 2026 superan en 112.206 a las que ofertaron en 2025. Así lo indican las cifras de la base de datos SIT Eivissa, generada por el Consell Insular, que se nutrió de la información el 28 de abril del software de gestión de reservas aéreas Amadeus.

De esta manera, los asientos disponibles hacia la isla pasaron de los 5.265.921 del año pasado hasta los 5.378.127 del actual, lo que representa un crecimiento del 2,1%. Esta cifra, aunque no se indica, debe contabilizar únicamente los pasajeros de llegadas. Y además cabe que matizar que esa cantidad responde a la capacidad de los aviones con los que piensan operar las aerolíneas hacia la isla, y que no siempre registran una ocupación total de sus plazas. También es posible que las compañías no cubran todos los slots que reservan como política de empresa, para impedir que los aprovechen otras aerolíneas.

Sin cambios en los emisores

Por contra, el número de vuelos desciende desde los 32.216 hasta los 31.597 entre los dos periodos analizados, lo que en principio podría indicar que los aviones comerciales que se desplazan a Ibiza son más grandes en promedio. Así, estas aeronaves tendrán capacidad para transportar de media a siete personas más en comparación entre 2025 y 2026.

Otro aspecto que muestran los datos es la estabilidad en la diversidad de los países de procedencia de los viajeros que está planeado que aterricen en la terminal de es Codolar. Así se desprende de que las tres naciones que más plazas ponen a la venta, España, Reino Unido e Italia, hayan pasado de aportar el 72 al 72,3% de pasajeros esperados entre 2025 y 2026. Este leve aumento representa el 89,1% del crecimiento total de la oferta de plazas de avión.

Las ciudades

Ocurre algo similar en las conexiones con ciudades, ya que los aeropuertos de Barcelona, Madrid y Londres son los tres favoritos de las aerolíneas para conectar con Ibiza y mantienen su posición de dominio. De esta manera, los asientos de avión disponibles desde estas terminales representaron el 33,8% del total contabilizado en 2025 y el 35% de este año. Por lo tanto, se puede concluir que las aerolíneas tienden a apostar por reforzar trayectos desde lugares que ya contaban con una gran cantidad de plazas disponibles hacia la isla.

En este punto, hay que mencionar el gran aumento de la cantidad de billetes puestos a la venta desde las instalaciones de Madrid-Barajas, que ha crecido un 10,6% desde el año pasado. Esta evolución puede deberse tanto a una mayor demanda de vuelos de los habitantes de la zona como a que Madrid se haya convertido en un lugar que enlaza pasajeros procedentes de otros países y que acuden a la isla con un transbordo.

Por otra parte, de los datos se infiere que el aeropuerto de Ibiza da un ligero paso atrás en la desestacionalización en lo que se refiere a la cantidad de asientos de avión ofertados. De esta manera, el primer y el cuarto trimestres de 2026 registran un 3,3% menos de plazas que en los mismos periodos del año anterior y aumentan un 3,9% los billetes a la venta entre abril y septiembre.

Esta mayor acumulación de pasajeros previstos explica que el pico planificado para una misma semana sea mayor en 2026 de lo que era en 2025: un 4,4%, concretamente. En números absolutos, el máximo de billetes puestos a la venta con destino a la isla en 2025 alcanzó los 181.383 y se concentraron en la semana entre el 4 y el 10 de agosto.

Más este agosto

En el caso de este año, esta cantidad está aumenta hasta los 189.429 y se espera entre el 24 y el 30 de agosto, por lo que la terminal de es Codolar deberá prestar una especial atención a la gestión de la llegada de viajeros en esas fechas. Según las cifras que muestra el SIT Ibiza, la semana de este año en la que habrá más billetes de avión disponibles llegará justo antes de la disminución paulatina que ocurre a partir de los primeros días de septiembre.

Aunque 2026 no coincida con el año anterior, sus registros son similares a los de 2024, cuando los días en los que las aerolíneas ofrecieron más plazas fueron los comprendidos entre el 26 de agosto y el 1 de septiembre. Además, llama la atención que los picos sean mayores año a año desde 2023, el primer ejercicio de la serie de datos. Este aspecto podría indicar que las compañías son propensas a establecer estrategias parecidas de oferta de viajes.

Menos vuelos

Como es lógico, la evolución de los vuelos con destino a Ibiza sigue una trayectoria parecida a la de los asientos de avión ofrecidos y bajará un 1,9%. De esta manera, las operaciones aéreas que registrará el aeropuerto ibicenco entre el primer y el cuarto trimestre de 2026 descenderán un 5,8% en comparación con el mismo periodo de 2025. Por otra parte, la llegada de aeronaves prevista para los demás meses se mantendrá en los mismos valores y tan solo disminuirá un 0,5%.