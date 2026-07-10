El truco de Toni Sastre, agricultor de Ibiza, para escoger una buena sandía: "Que suene a tambor"

¿Cómo saber si una sandía está en su punto antes de abrirla? Un productor de Ibiza ha desvelado en un vídeo compartido en Instagram dos de los trucos tradicionales que los agricultores de la isla han utilizado durante generaciones para identificar el momento perfecto para cosechar esta fruta de verano.

El protagonista del vídeo publicado en el perfil de 'Això sí, és d'Eivissa' es Toni Sastre, productor de Can Sastre, que explica de forma sencilla las señales en las que se fijan los payeses para saber si una sandía ha alcanzado su punto óptimo de maduración.

"¿Queréis saber cuándo está lista una sandía?", comienza preguntando en el vídeo. La primera pista está en el rabillo. Según explica, los pequeños hilos que acompañan la cola deben estar secos, una señal de que el fruto ha completado su proceso de maduración en la planta.

La prueba del tambor

El segundo truco consiste en comprobar el sonido. Toni Sastre golpea la sandía con los nudillos y asegura que debe "sonar a tambor", un método muy conocido entre los agricultores para comprobar el estado del fruto sin necesidad de abrirlo.

Además, apunta a otro detalle que revela la calidad de la sandía: "En la cola, si le sale la miel, es que es todo azúcar". Esa pequeña gota que puede aparecer en el extremo del fruto indica, según la experiencia de los payeses, que la sandía se encuentra en uno de sus mejores momentos para consumirla.

Tras explicar estas claves, el agricultor abre la sandía para comprobar el resultado y mostrar su aspecto por dentro.

La experiencia del campo

El vídeo ha sido publicado por la iniciativa 'Això Sí és d'Eivissa', que acompaña las imágenes recordando que estos conocimientos forman parte de la experiencia acumulada por quienes trabajan la tierra desde hace años.

"Pequeños detalles que solo se aprenden trabajando el campo y observándolo cada día", señala la publicación, que pone en valor el conocimiento tradicional de los agricultores de la isla y reivindica la importancia del producto local y de temporada.