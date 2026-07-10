Hï Ibiza
Tres residencias para un viaje por el sonido club actual
Hï Ibiza se mueve entre afro house, UK garage, melodic house y sonidos orgánicos
Hï Ibiza reúne entre este fin de semana y el próximo lunes tres residencias con identidad propia. El sábado, Black Coffee continúa en el Theatre con su mezcla de afro house, house y deep house, acompañado por Desiree y Vanco.
En Club Room, Más Tiempo, el sello impulsado por Skepta, lleva el house, el UK garage y los sonidos urbanos contemporáneos con DJ EZ en House & Garage Set, Masterstepz, M-High y Joe Rolèt.
El domingo, CAMELPHAT regresa al Theatre con Summer of Love, una residencia centrada en melodic house, tech house y deep house.
La noche suma una nueva sesión de ARTCORE en Club Room, con Indira Paganotto, Patrick Mason, Valentino y Ramiro López, y Beatport en Wild Corner con The Checkup, Nesi y Leo Janeiro.
La semana arranca el lunes con Solèy en el Theatre con Francis Mercier, Aryme en B2B, Notre Dame B2B Ramyen, Sasson y Nomis.
En Club Room, Andrea Oliva defiende All I Need junto a Nick Morgan B2B Yet More, en una noche orientada al house profundo y melódico.
El resultado es una agenda compacta con cada espacio dirigido a un público concreto y tres líneas bien definidas del afro house al club británico más actual.
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