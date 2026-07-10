Paquita, hamaquera de Ibiza en Cala Llonga: "Estamos trabajando un 50% menos"

La demolición de los dos míticos chiringuitos de Cala Llonga parece estar cada vez más cerca. Pese a la moratoria reclamada por el Ayuntamiento de Santa Eulària y a la recogida de firmas organizada por la Asociación de Vecinos de Cala Llonga, tampoco abrirán, por segundo verano consecutivo, este 2026.

Turistas, vecinos y visitantes se acercan cada día a los negocios de alrededor de la playa para preguntar qué ha sido de los tradicionales chiringuitos y cuándo volverán a abrir. "Respondemos a la misma pregunta unas diez veces al día", cuenta Francisca Tur , o Paquita, como prefiere que la llamen, hamaquera que lleva toda su vida haciéndose cargo de la concesión familiar.

Según explica a Es Diari, la playa de Cala Llonga recibe un turismo familiar que suele repetir año tras año. Muchos de los visitantes más fieles ya se acercaron el verano pasado a preguntar por qué no pueden disfrutar de los chringuitos. "Te preguntan por qué no los abren. Hemos leído que los van a demoler, pero ¿por qué? Están en una esquinita, no molestan. No sabes qué responderles. Les dices que son problemas políticos, porque al final ni tú mismo sabes qué pasa", reconoce Paquita.

La normativa de Costas exige la eliminación de todas las estructuras de hormigón en las playas y sólo permite construcciones desmontables. Paquita explica que la historia del Kiosko Pedro, ahora La Casa on The Beach, y del Kiosko Hollywood se remonta 50 años atrás. "Cuando yo era pequeña había siete chiringuitos de madera en la playa y más tarde se acabaron agrupando en tres. Todos eran de familias del pueblo. Cuando uno de los tres decidió dejarlo, el Ayuntamiento ordenó la construcción fija de dos chiringuitos, los actuales de hormigón".

El Kiosko Hollywood / Vicent Marí

La ley actual dice que los construcciones deben ser de madera y desmontables,y la hamaquera admite no estar en contra. "Simplemente, me parece una tontería demoler una construcción que está bien hecha y no daña la playa. Con lo grande que es el arenal, ¿molesta este chiringuito con diez, doce o quince mesas alrededor y unos toldos?", se pregunta.

La situación es mala y se nota en el ánimo de los trabajadores. Ramón, encargado del histórico restaurante SOS, comenta que han recibido la noticia con tristeza. Al contrario de lo que algunos podrían pensar, los chriniguitos no les quitaban clientela, sino que daban "ambiente" a la zona. "Son negocios de toda la vida, es una pena, daban mucha vida a la playa y desde que no están, todo está más triste", explica el hostelero.

Paquita es más contundente: "Nosotros estamos enfadados, estamos trabajando un 50% menos desde que no están los chiringuitos". El negocio de las hamacas nota la ausencia de estos kioskos en la playa: los turistas ya no pueden disfrutar de una cerveza con los pies en la arena, tienen que vestirse y caminar hasta el restaurante más cercano, incluso si no desean sentarse a comer.

"Aquí tenemos turismo familiar, no el de 18 a 30 años, que solo va a las discotecas. Viene mucha gente con niños a tomar un helado o un refresco. Hay quienes llevan más de treinta años viniendo, y notan la diferencia de cuando los chiringuitos estaban abiertos", cuenta la ibicenca.

El antiguo Kiosko Pedro, ahora La Casa On The Beach / Vicent Marí

Los baños públicos: el problema compartido

El que solía llamarse Kiosko Pedro, situado a la izquierda de la playa, era el encargado de dar el servicio de aseos públicos. Desde que cerró sus puertas el verano pasado, también han permanecido cerrados los aseos. "Hasta ahora hemos estado sin ellos en la playa, mandando a la gente a los restaurantes. Es un desastre", confiesa Paquita. Pero añade han reabierto hace pocas fechas, aunque ya no están tan cuidados y limpios como de costumbre, cuando se hacía cargo de ellos el kiosko. No obstante, Paquita celebra que la playa vuelva a disponer esta temporada de este servicio público; "por lo menos ya tenemos algo", destaca.

Tanto los visitantes como los residentes de Cala Llonga se han organizado para pedir que se anule la orden de demolición que amenaza a estos dos negocios tradicionales. La iniciativa, impulsada por la plataforma ARC Ibiza -la misma que ya recogió más de 5.000 firmas en defensa del chiringuito Es Puetó, en la bahía de Portmany-, acumula hasta la fecha más de 1.500 firmas, que recogen las demandas muchos ibicencos pero también de visitantes extranjeros que no imaginan unas vacaciones sin tomar un aperitivo en el chiringuito, a pie de playa, con los pies en la arena.

Algunos, como Paquita o Ramón, temen que la zona pierda su encanto característico. "Tenemos una playa bonita, con parking gratuito, y en general bastante bien cuidada: el agua se regenera con motores y bombas. Eso también marca la diferencia y queremos preservar esta esencia", resume la hamaquera.