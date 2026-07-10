Sven Väth pone oficio al sábado de ANTS

ANTS recibe este sábado a Sven Väth en Ushuaïa Ibiza, una presencia que da sentido al lema de la temporada, ‘NO SYSTEM. ONLY SOUND’. El dj alemán llega a Platja d’en Bossa como uno de los nombres que han marcado la cultura de club europea, con una trayectoria asociada a Cocoon y a una forma de trabajar la pista que no depende del golpe inmediato.

La sesión empezará, como cada sábado, a las 17 horas y reunirá también a Ilario Alicante, Fabe y Kim April. En ese cartel, Väth funciona como referencia natural: aporta lectura musical, experiencia y un vínculo reconocible con Ibiza, donde su nombre sigue teniendo peso entre quienes han seguido la electrónica más allá de la temporada.

ANTS mantiene así una línea clara, con menos escaparate y más atención al sonido.

El domingo, Ushuaïa Ibiza cambiará de registro con Swedish House Mafia, dentro de su residencia dominical.

Será la otra gran parada del fin de semana, más cercana al espectáculo de gran formato, con público turístico y residentes atentos al calendario musical de julio.