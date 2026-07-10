Carreteras
Más seguridad y mejor acceso: Sant Joan renueva el camino viejo de Benirràs
La inversión de 581.629 euros busca paliar el deterioro causado por el tráfico y el paso de vehículos pesados.
El Ayuntamiento de Sant Joan ha concluido las obras principales de asfaltado del camino viejo de Benirràs, una actuación destinada a mejorar la seguridad vial, la accesibilidad y las condiciones de circulación en una de las vías rurales más transitadas del municipio. La intervención ha supuesto una inversión de 581.629 euros.
La actuación, adjudicada a Aglomerados Ibiza, S.A., encara su recta final. Solo resta la instalación de los quitamiedos de madera previstos en el proyecto para dar por finalizadas las obras.
Los trabajos han incluido la renovación del firme, el fresado del pavimento existente, la aplicación de una nueva capa de aglomerado asfáltico en caliente, la limpieza y regularización de márgenes y arcenes, así como la reposición de la señalización horizontal.
Una vía más segura para residentes y usuarios
El Ayuntamiento explica que la actuación responde al deterioro que presentaba este tramo como consecuencia del desgaste del pavimento, el aumento del tráfico y el paso continuado de vehículos pesados. Esta situación había reducido las condiciones de seguridad y confort para los conductores.
La alcaldesa, Tania Marí, ha destacado que la finalización de las obras supone "un nuevo compromiso cumplido con los vecinos y vecinas del municipio" y permite continuar con la mejora progresiva de la red viaria municipal. Marí también ha subrayado la importancia del Camino Viejo de Benirràs para residentes, propietarios, trabajadores del entorno rural y usuarios habituales de la zona, por lo que considera que la actuación representa un avance significativo en materia de seguridad, accesibilidad y funcionalidad.
Más de 2,5 millones para renovar la red viaria
La alcaldesa ha recordado que esta actuación forma parte del plan municipal de mejora de infraestructuras viarias, que durante los últimos años también ha permitido intervenir en el Camí de Rubió, el Camí des Pla Roig, el Pont d'en Joaní, la carretera de Sant Llorenç a Santa Gertrudis y los caminos de Xarracó y Cana Lluca.
En conjunto, estas actuaciones suman una inversión de 2.575.748 euros, destinada a modernizar caminos, carreteras e infraestructuras viarias del municipio.
"Se trata de una apuesta real por el mantenimiento y la mejora de nuestras vías. No hablamos de actuaciones aisladas, sino de una planificación continua que prioriza los tramos con mayores necesidades y que resultan esenciales para la movilidad diaria de nuestros vecinos", ha señalado Marí.
La alcaldesa también ha avanzado que el Ayuntamiento prevé nuevas intervenciones durante los próximos meses, entre ellas las mejoras previstas en la carretera de Na Xamena y en otros caminos municipales, dentro del programa de conservación y mantenimiento de la red viaria de Sant Joan.
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