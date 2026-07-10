El PSOE, tras la oposición de vecinos a la reforma del Mercat Nou: "Cada gran proyecto del alcalde acaba en un nuevo conflicto vecinal"

El Grupo Municipal Socialista de Vila asegura que la creciente oposición vecinal al proyecto del Mercat Nou, publicada en Diario de Ibiza, evidencia un modelo de gestión del alcalde, Rafael Triguero, basado, insisten, en "la propaganda, la improvisación y la imposición de grandes obras sin consenso ciudadano".

Los socialistas sostienen que la plataforma ciudadana creada para rechazar el proyecto no responde únicamente a la actuación prevista, sino que refleja "una forma de gobernar" en la que, a su juicio, el equipo de gobierno "toma decisiones sin contar con los vecinos afectados".

Según el PSOE, el Mercat Nou fue uno de los proyectos estrella del programa electoral del Partido Popular. Recuerdan que Triguero anunció durante la campaña que el nuevo mercado estaría construido en un plazo de 24 meses y lo presentó como uno de los símbolos de la transformación de la ciudad.

La concejala socialista Carmen Boned afirma que, tres años después de la llegada de Triguero a la alcaldía, "cada gran proyecto que presenta acaba convertido en un nuevo conflicto vecinal". Además, considera que el alcalde "gobierna a golpe de titulares, vídeos y fotografías", y que los problemas aparecen cuando llega el momento de ejecutar las actuaciones.

El PSOE ve un patrón en los proyectos municipales

El Grupo Socialista sostiene que la controversia del Mercat Nou no constituye un caso aislado, sino que forma parte de un patrón que, según denuncia, se ha repetido durante el mandato de Triguero.

En este sentido, recuerda la oposición al macroaparcamiento de Sa Real, la polémica por el proyecto previsto en la plaza de sa Colomina y el rechazo vecinal en Talamanca e Illa Plana tras la concesión de una licencia para la instalación de una discoteca.

Para Boned, "cada vez que Triguero impulsa uno de sus proyectos aparecen plataformas vecinales para intentar frenarlo porque no escucha a la ciudadanía y gobierna desde el marketing".

Críticas a la gestión municipal

El PSOE también considera relevante que los vecinos hayan planteado una alternativa que pasa por mantener el mercado en su ubicación actual y reclamen estudios previos de movilidad, impacto comercial y calidad de vida antes de ejecutar el proyecto.

Los socialistas acusan al alcalde de centrar su acción política en grandes anuncios mientras, a su juicio, siguen sin resolverse problemas como el acceso a la vivienda, la limpieza, la movilidad o la falta de inversiones en los barrios.

En este contexto, Carmen Boned asegura que Triguero "se ha convertido en el alcalde de los conflictos" y que en su gestión, "ha confundido gobernar con presentar renders e infografías".

El Grupo Socialista concluye que el alcalde "ha perdido credibilidad política" y sostiene que ningún concejal del Ayuntamiento de Ibiza había generado, en tan poco tiempo, un nivel de confrontación vecinal similar en torno a sus principales proyectos urbanísticos.