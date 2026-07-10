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Projecte Mut pone el ritmo principal a las fiestas de es Pratet de Ibiza

El barrio celebra sus fiestas patronales este fin de semana con tres noches de música, actividades infantiles, un taller de hierbas ibicencas, baile y ambiente popular

Projecte Mut, plato fuerte de las fiestas de es Pratet

Projecte Mut, plato fuerte de las fiestas de es Pratet / Toni Escobar

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Redacción Cultura

Ibiza

Es Pratet ha programado un fin de semana de fiesta, música y vida de barrio. Las fiestas patronales, organizadas por la Asociación de Vecinos de es Pratet, se celebrarán del 10 al 12 de julio con un programa pensado para reunir a vecinos, familias y visitantes en torno a los conciertos, las actividades infantiles y las propuestas tradicionales.

La programación arrancará este viernes, 10 de julio, a las 19 horas, con la música de Dj Padre. La tarde continuará con una sesión de Face Painting Kids a cargo de Mary Dego, el concierto de Los Corleone y un taller de hierbas ibicencas, con inscripción previa y un coste de 10 euros. La noche subirá de tono festivo con La Gran Verónica San Juan y el espectáculo del bailaor Miguel Barranco.

El gran momento musical llegará el sábado 11 de julio con el concierto de Projecte Mut, previsto a las 22 horas. La formación ibicenca, una de las más queridas de la isla, llevará a es Pratet su mezcla de raíz local, rock y poesía, en una noche que empezará a las 20 horas con Dj Turbina y una nueva propuesta infantil de pintura de caras. Tras el concierto, Dj Turbina volverá a tomar el relevo para alargar la fiesta.

OSCE y Canallas

El cierre será el domingo 12 de julio, con una última noche de música en directo. Dj Padre abrirá la jornada a las 20 horas, seguido del concierto de la Orquesta Sinfónica Ciutat d’Eivissa, a las 21 horas. El broche final lo pondrá Canallas de Guateke con sus versiones de pop rock desenfadadas, a las 22 horas, con su repertorio festivo de versiones y clásicos pensados para cantar y bailar.

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Con esta programación, es Pratet volverá a llenar sus calles de ambiente popular, encuentros vecinales y música para todos los públicos durante tres jornadas de celebración.

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