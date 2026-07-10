El pirata de Porroig se enfrenta una multa de 4.500 euros por rajar una embarcación en Formentera

La Fiscalía solicita una multa de 4.500 euros para Evaristo Javier Soler Cardona, conocido como el pirata de Porroig, por rajar con un cuchillo una embarcación neumática tras mantener un altercado con su propietario. El Ministerio Público considera que los hechos son constitutivos de un delito de daños en propiedad ajena y reclama también una indemnización de 2.268 euros para el perjudicado. La vista previa se celebrará el próximo jueves 16 a partir de las 14.00 horas en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares.

Los hechos se remontan al 22 de junio de 2024. Según el escrito de acusación, entre las 16.45 y las 17.30 horas el encausado navegaba por la bahía de Porroig, en el municipio de Sant Josep, cuando mantuvo un enfrentamiento con otro hombre que se encontraba a bordo de su barca neumática.

Después del altercado, el pirata de Porroig continuó navegando hacia la playa de ses Illetes, en Formentera. Allí volvió a encontrarse con el otro patrón. La Fiscalía sostiene que, una vez en tierra y «con propósito de menoscabar la propiedad ajena», el acusado cogió un cuchillo y rompió la embarcación, rajándola. La reparación de la neumática ascendió 2.268, euros y el propietario de la embarcación reclama esa cantidad.

Diversas condenas

No es la primera vez que Soler comparece en los tribunales, donde ya es un asiduo. De hecho, ya fue condenado mediante sentencia firme el 12 de febrero de 2024 por un delito de acoso, por el que se le impuso una pena de seis meses de multa.

El pirata de Porroig es conocido por haber explotado durante años numerosos fondeos ilegales en esta cala de Sant Josep. También acumula otras condenas por amenazas y protagonizó diversos conflictos con usuarios de la bahía que rechazaban contratar sus amarres.

Además, en mayo de 2024 el Ayuntamiento de Sant Josep retiró alrededor de 500 toneladas de residuos de ses Tanquetes, una finca de su propiedad que había funcionado como vertedero ilegal. Entre los materiales retirados había 145 vehículos y embarcaciones, más de 174 toneladas de chatarra y unos 9.000 kilos de neumáticos usados.