Oposición vecinal al nuevo Mercat Nou de Ibiza: "Queremos que se reconstruya el actual"

Un grupo de vecinos del entorno del Parque de la Paz ha iniciado una recogida de firmas y preparan alegaciones contra el proyecto del nuevo Mercat Nou de Ibiza. Estos residentes rechazan el plan recientemente aprobado por el Ayuntamiento de Ibiza y defienden como alternativa que se rehabilite y modernice el edificio actual, en lugar de levantar uno nuevo en otra ubicación.

Una de las promotoras de esta oposición vecinal explica a Diario de Ibiza que, aunque la campaña se encuentra todavía en una fase inicial, ya cuentan con el apoyo de unos 80 vecinos, cifra que esperan incrementar cuando "se corra la voz" por la zona.

De momento, los opositores al proyecto ya han redactado el escrito que van a enviar próximamente al Consistorio, una vez recolecten todas las firmas de apoyo. Se presentan como "vecinos y personas interesadas del entorno de la actuación" y alegan que tienen un "interés legítimo y directo" por su vinculación con la zona afectada. "Queremos que se reconstruya el actual", defienden. A su juicio, "existe la posibilidad de hacerlo", pero esa opción "no se ha tenido en cuenta" pese a que, según sostiene, "para todos es la más viable".

El documento de alegaciones incide en esa misma idea y denuncia la "ausencia de un estudio de alternativas". Los vecinos sostienen que no consta suficientemente justificada la necesidad de construir un edificio de nueva planta frente a la rehabilitación del mercado actual, que ya dispone de instalaciones y aparcamiento. Según el escrito, reformar el inmueble existente evitaría consumir nuevo suelo, impediría la desaparición de las pistas deportivas, reduciría el coste y la huella ambiental y podría acortar los plazos.

Edificios de "cierta antigüedad"

Otro de los puntos centrales de la oposición vecinal es la posible afección a los edificios residenciales colindantes. La promotora de la iniciativa subraya que el nuevo mercado se proyecta "a escasos metros" de los bloques de pisos y denuncia que, según su criterio, no se ha tenido en cuenta un estudio técnico sobre los posibles desperfectos que podrían sufrir las viviendas.

En este sentido, advierten de que la excavación de tres plantas de sótano en una parcela rodeada de edificios residenciales consolidados y "de cierta antigüedad" podría comportar riesgos para la estabilidad de las fincas próximas, con posibles asentamientos, grietas u otras afecciones estructurales. El escrito incluso apunta a la "especial vulnerabilidad estructural" de los edificios de los años 70 que rodean la parcela.

Según los vecinos, muchas de esas construcciones podrían contar con cimentaciones superficiales, muros de carga y forjados propios de la época, con una menor tolerancia a vibraciones, asientos diferenciales o descompresión del terreno. Por ello, reclaman una evaluación "finca por finca" del estado estructural real de los inmuebles.

Otra de las objeciones es la pérdida de las actuales pistas deportivas. El documento sostiene que la actuación elimina un equipamiento público y libre, utilizado de forma cotidiana por la vecindad y accesible a pie. Los vecinos reclaman que esas instalaciones se repongan antes de su desaparición y que se acredite documentalmente el calendario y las garantías de ejecución de la futura zona verde anunciada para el espacio que ocupa el mercado actual.

Por otra parte, las alegaciones también piden estudios sobre movilidad y tráfico inducido, al considerar que un aparcamiento de gran capacidad en pleno centro urbano puede agravar la congestión y la contaminación. Además, reclaman que se evalúe el impacto de la futura superficie comercial sobre el comercio de proximidad y sobre los propios comerciantes del mercado, así como "estudios de soleamiento, iluminación, integración urbanística y paisajística".

Aprobado en el Pleno municipal

El proyecto del nuevo Mercat Nou fue aprobado inicialmente por el Pleno de Ibiza el pasado 25 de junio, junto con el estudio de viabilidad económica financiera, el anteproyecto de obras y el estudio de impacto ambiental de la concesión. El concejal de Comercio y Mercados, Àlex Minchiotti, avanzó entonces que, según las previsiones municipales, las obras podrían empezar en el primer semestre de 2027 y finalizar en 2029, para iniciar la explotación del mercado en enero de 2030.

El equipo de gobierno defiende que el actual Mercat Nou, construido en 1978, se encuentra en una situación límite y que no responde a las necesidades actuales. Minchiotti sostuvo en el pleno que el reto es que el edificio "dure dos años" más, hasta que pueda estar listo el nuevo mercado. El proyecto municipal prevé una superficie comercial, zona de restauración con diez locales frente al Parque de la Paz, tres plantas subterráneas de aparcamiento con más de 300 plazas, espacios para residuos y carga y descarga, además de 30 almacenes.

No es el primer proyecto municipal de este mandato que encuentra oposición por parte de los vecinos. Hace un mes, el alcalde de Ibiza, Rafael Triguero anunció la renuncia del Consistorio a construir un enorme edificio de aparcamientos en sa Real, una iniciativa que, desde el primer momento, topó con el rechazo frontal de los residentes de este barrio de la ciudad.