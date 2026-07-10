Nuevo golpe al alquiler turístico ilegal en Ibiza tras descubrir cuatro apartamentos explotados de forma irregular

El Ayuntamiento de Ibiza ha intensificado su lucha contra el alquiler turístico ilegal con una nueva denuncia interpuesta por la Policía Local, dentro del dispositivo de inspecciones que desarrolla de forma coordinada para detectar este tipo de actividades en el municipio.

Durante una actuación realizada este jueves, agentes del cuarto turno inspeccionaron varios inmuebles sobre los que existían indicios de uso turístico. En uno de ellos comprobaron que el edificio funcionaba, de hecho, como un establecimiento hotelero.

La inspección permitió verificar que el inmueble albergaba cuatro apartamentos ocupados mediante contratos gestionados a través de una plataforma digital, por lo que la Policía Local inició la correspondiente denuncia por un presunto caso de alquiler turístico ilegal.

Con esta actuación, el Ayuntamiento eleva a diez las denuncias tramitadas y hechas públicas durante 2026 dentro de su estrategia de control y persecución de este tipo de actividades.

Una sanción de casi 800.000 euros

Esta nueva denuncia se suma a las medidas sancionadoras impulsadas por el Consistorio. La Junta de Gobierno Local acordó el pasado 1 de junio desestimar las alegaciones presentadas en un expediente de restablecimiento de la legalidad urbanística y sancionador derivado de una inspección realizada en 2024.

Como consecuencia, el Ayuntamiento impuso una sanción de 793.443 euros tras acreditar el cambio de uso de una vivienda residencial a uso turístico sin disponer de la autorización correspondiente, una infracción grave contemplada en la Ley 12/2017 de Urbanismo de las Illes Balears.

El concejal de Urbanismo, Juan Flores, ha advertido de que el Ayuntamiento actuará "con firmeza" contra quienes destinen viviendas al uso turístico sin la autorización preceptiva. Según ha señalado, el alquiler turístico ilegal dificulta el acceso a la vivienda, perjudica la convivencia vecinal y genera competencia desleal frente a los establecimientos que cumplen la normativa.

Multas de hasta 400.000 euros

El Ayuntamiento recuerda que la Ley 8/2012 prohíbe el alquiler turístico en edificios residenciales plurifamiliares de la isla de Ibiza. La normativa establece sanciones de hasta 400.000 euros para las infracciones muy graves, en los casos de reincidencia, y de hasta 40.000 euros para las infracciones graves. Además, la legislación urbanística permite imponer multas equivalentes al 75% del valor total de la edificación cuando se acredita un cambio de uso de residencial a turístico sin el título habilitante exigido.