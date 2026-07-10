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O Beach Ibiza. Agenda

Música y piscina para refrescar el fin de semana

Pool Party, Soul Heaven y Boat Club protagonizan la agenda de O Beach Ibiza

La piscina de O Beach Ibiza en una imagen de archivo. | O BEACH IBIZA

La piscina de O Beach Ibiza en una imagen de archivo. | O BEACH IBIZA

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Leire Rodríguez

Leire Rodríguez

La programación de este fin de semana en O Beach Ibiza reúne tres propuestas consecutivas de música, espectáculo y ambiente al aire libre en Sant Antoni. Del viernes 10 al domingo 12 de julio, el club propone una agenda diurna que combina sesiones de house, actuaciones musicales en directo y una puesta en escena muy vinculada al ocio de verano en la isla.

La fiesta comienza este viernes con Pool Party, una celebración de la libertad y la expresión individual. Bajo el concepto Freaks & Uniques, la fiesta propone una jornada en la que la música uplifting house marca el ritmo desde las 13 horas y hasta tarde. El cartel está formado por DJ Cameo, Jamie Love, Lucy Jane, Parris Taylor y Sam Dungate, con la participación de Albert Bace en directo a la batería.

El sábado será el turno de Soul Heaven with Steve Taylor, una de las residencias más consolidadas del calendario de O Beach Ibiza desde su llegada en 2013. La propuesta mantiene su apuesta por el house vocal, soulful, funky disco y deep house, con una línea musical dirigida a un público que busca sesiones diurnas de calidad en un entorno festivo. En esta ocasión, la cabina contará con Steve Taylor, Jamie Love y Lucy Jane.

El domingo se cierra el fin de semana con una nueva edición de Boat Club, una marca presente en la programación desde los inicios de O Beach Ibiza y que en los últimos catorce años se ha asociado a fiestas de alta energía, sonidos house actuales y espectáculos de inspiración náutica. Su recorrido también se ha extendido más allá de las fronteras de Ibiza, con eventos en destinos tan diversos como Londres, Tulum, Marbella y los Alpes franceses. La cita del domingo vuelve a situar la piscina como epicentro de una jornada pensada para prolongar el fin de semana con música, sol y ambiente ibicenco.

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