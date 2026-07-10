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Una moto arde en la carretera de Santa Eulària y provoca retenciones

Una moto arde en la carretera de Santa Eulària y provoca retenciones | DI

Una moto arde en la carretera de Santa Eulària y provoca retenciones | DI

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Una motocicleta ha quedado completamente calcinada este jueves en la carretera de Santa Eulària a Ibiza, a la altura de Ca na Negreta. Según el Parque Insular de Bomberos, no se han registrado heridos. El incendio ha provocado retenciones y tráfico lento en esta vía.

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