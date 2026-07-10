La Madre del Bosque preside el nuevo viaje sensorial de elrow

elrow vuelve este sábado a [UNVRS] con Bhutarah, una producción creada junto al artista sudafricano Dan Popper. La propuesta convierte el hyperclub en un recorrido inmersivo. En el centro aparece la Madre del Bosque, pieza principal de una escenografía inspirada en la naturaleza, el sánscrito y criaturas próximas al imaginario Kodama.

La programación musical correrá a cargo de AJ Christou, Bastian Bux, Dan Shake y Patrick Topping.

El interés de la cita está también en la dimensión visual: visuales cinéticos, iluminación de última generación, sonido envolvente y esculturas monumentales al servicio de Enter The WORTEX, el universo con el que elrow firma una de sus apuestas más reconocibles.