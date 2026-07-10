Llama la atención: que el complejo inoperativo de Punta Arabí se haya vuelto a llenar de okupas
Que el complejo turístico inoperativo de Punta Arabí haya vuelto a llenarse de okupas después de que el año pasado fueran desalojados con la intervención de una de esas empresas especializadas. Los ocupantes fueron identificados este miércoles por la Guardia Civil y la mayoría son trabajadores de origen saharaui, algunos de ellos procedentes de asentamientos anteriores.
El nuevo retraso en las obras para terminar el edificio de los juzgados de Ibiza, que parece que van a eternizarse tanto como las de la construcción original. En este caso es por el recurso de la empresa que perdió la adjudicación. El Ministerio de Justicia anula la adjudicación y deberá excluir ahora a la empresa ganadora. Aunque aún cabe recurso ante la Audiencia Nacional. Va para largo.
El dato de una tesis doctoral defendida en la Universitat de les Illes Balears (UIB), que asegura que las playas pitiusas podrían perder hasta un 60% de su superficie de arena por el cambio climático. El estudio de Pau Luque Lozano señala que en un escenario de subida del nivel del mar de 103 centímetros hasta el año 2100, hasta 36,5 kilómetros cuadrados de litoral pitiuso podrían quedar inundados de forma permanente.
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