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Llama la atención: que el complejo inoperativo de Punta Arabí se haya vuelto a llenar de okupas

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Que el complejo turístico inoperativo de Punta Arabí haya vuelto a llenarse de okupas después de que el año pasado fueran desalojados con la intervención de una de esas empresas especializadas. Los ocupantes fueron identificados este miércoles por la Guardia Civil y la mayoría son trabajadores de origen saharaui, algunos de ellos procedentes de asentamientos anteriores.

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El nuevo retraso en las obras para terminar el edificio de los juzgados de Ibiza, que parece que van a eternizarse tanto como las de la construcción original. En este caso es por el recurso de la empresa que perdió la adjudicación. El Ministerio de Justicia anula la adjudicación y deberá excluir ahora a la empresa ganadora. Aunque aún cabe recurso ante la Audiencia Nacional. Va para largo.

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