A juicio por violar a una amiga que dormía en el sofá de su casa en Ibiza

La Audiencia Provincial juzga este martes a un hombre de 36 años acusado de violar a una amiga en Ibiza. La Fiscalía pide cinco años de prisión para el hombre, que tiene que presentarse en los juzgados de Palma a las 10 de la mañana.

Los hechos sucedieron durante la madrugada del 4 de julio de 2022, según relata el escrito de acusación. Amigos, estuvieron bebiendo juntos, primero en el portal del edificio en el que él vivía en ese momento y, más tarde, también en el interior de la vivienda, en el centro de Sant Antoni. Tras varias horas bebiendo y charlando, "ambos decidieron dormir". Él se fue a su cama mientras que la mujer se echó a dormir "en un colchón en el salón".

A las seis de la madrugada, "estando ella dormida, el procesado, con intención de satisfacer sus deseos liubidinosos y sin que ella en ningún momento hubiera mostrado su aceptación, se colocó sobre ella". El relato presentado por la Fiscalía detalla que el hombre "apartó la ropa interior y la penetró vaginalmente con el pene". La violación le casusó lesiones a la víctima consistentes en excoriaciones en la parte alta de los labios menores por las que tuvo que ser atendida por el médico. Además, sufre secuelas psicológicas como consecuencia de la violación.

El hombre fue detenido ese mismo día, el 4 de julio, y enviado a prisión, donde permaneció dos días.

Además de la pena de prisión la Fiscalía solicita para el encausado la prohibición de acercarse a menos de 500 metros de la víctima y de comunicarse con ella. También pide una indemnización de 15.000 euros "por los daños morales, físicos y el perjuicio psicológico".