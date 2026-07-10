Cuatro camellos a juicio por vender todo tipo de drogas en Ibiza

La Audiencia Provincial de Baleares juzgará la próxima semana a cuatro camellos que fueron cazados traficando con todo tipo de sustancias estupefacientes en Ibiza.

Quien se enfrenta a una mayor petición de pena es un ciudadano británico de 30 años que, el 26 de julio de 2023, fue sorprendido por agentes de la Policía Local de Sant Antoni cuando portaba tres drogas distintas en los bolsillos.

Concretamente, los agentes le intervinieron 75 pastillas de MDMA, siete gramos de ketamina y tres gramos de cocaína, sustancias que habrían alcanzado un valor de 215 en el mercado ilegal, según el cálculo plasmado en el escrito de acusación fiscal.

Por ello, se reclama una pena de cinco años de prisión y el pago de una multa de 645 euros. De conformidad con el artículo 89.1 del Código Penal, la Fiscalía acuerda que, en caso de sentencia firme, se sustituya la prisión por la expulsión del territorio español durante el mismo tiempo.

Un compatriota de este vendedor de drogas se enfrenta a un proceso similar. Se trata de un ciudadano inglés de 24 años que fue interceptado por las autoridades en el parking de un establecimiento de Sant Rafel el 15 de octubre de 2022.

En su poder tenía siete gramos de ketamina y 11 gramos de MDMA, drogas con un valor estimado de 873 euros. Por ello, afronta una posible pena de cuatro años y medio de cárcel, así como el pago de una multa de 2.100 euros.

Otro británico y un italiano

El trío de camellos británicos a punto de enfrentarse a la justicia española lo completa un sujeto de 45 años que fue sorprendido por agentes de la Policía Local de Ibiza en la tarde del 10 de septiembre de 2017.

En el interior de su riñonera llevaba 10 gramos de cocaína y ocho gramos de MDMA, drogas valoradas en 885 euros, así como 200 dólares y 100 euros en metálico procedentes de la venta a terceros de estas sustancias. En este caso, se reclaman cuatro años de cárcel y una multa de 2.000 euros.

Esa es la misma petición de pena a las que se enfrenta un individuo de nacionalidad italiana y 31 años que el 5 de octubre de 2018 iba caminando por una avenida de Ibiza hasta que fue detenido por estar en posesión de 20 gramos de ketamina y 10 gramos de cocaína. Las sustancias tenían un valor de 1.359 euros y la multa que se reclama en este caso asciende a 2.700 euros.