Interceptadas siete personas migrantes en una nueva patera en Formentera

La Guardia Civil ha interceptado a las 21.56 horas de este jueves a siete personas de origen magrebí en la línea de costa de la playa de es Caló, en Formentera. En el operativo han participado agentes del Puesto de la Guardia Civil de Formentera.

Por el momento se desconoce el estado en el que se había encontrado a las personas arribadas y si entre ellos encontraban menores o mujeres a bordo. Esta actuación se produjo apenas unas horas después de otra jornada marcada por la llegada de embarcaciones a la isla vecina.

164 personas en apenas dos días

Entre el miércoles y el jueves, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y Salvamento Marítimo rescataron o interceptaron a 164 personas que viajaban en ocho pateras localizadas en aguas próximas a Formentera y en distintos puntos de la isla.

La primera intervención tuvo lugar a las 4.21 horas del miércoles, cuando la Guardia Civil del Puesto de Formentera y la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (Usecic) localizaron a 17 personas de origen magrebí en Sant Ferran de ses Roques.

Horas después, a las 7.45 horas, los agentes interceptaron a otras 20 personas, también de origen magrebí, en la zona del Pilar de la Mola. Durante la tarde del miércoles, Salvamento Marítimo rescató a 32 personas de origen subsahariano que navegaban a 21 millas al sur de Formentera.

Poco después, a las 20.55 horas, el mismo organismo auxilió a otras 28 personas de origen subsahariano que se encontraban a 50 millas al sureste de la isla.

Cuatro nuevas embarcaciones el jueves

La llegada de pateras continuó durante la jornada del jueves. A las 6.15 horas, la Guardia Civil y la Usecic interceptaron una embarcación con 18 personas de origen magrebí en la zona de s'Estufador.

Más tarde, a las 8 horas, los agentes localizaron dos nuevas pateras en la Mola, con 21 y 14 ocupantes, respectivamente. Finalmente, a las 9 horas, la Guardia Civil interceptó otra patera con 14 personas de origen magrebí en Punta de sa Gavina.

Esta nueva interceptación eleva a 171 el número total de personas rescatadas o interceptadas esta semana en el litoral de Formentera. En total, 1.469 personas han arribado a las costas de Ibiza y Formentera en lo que va de año.