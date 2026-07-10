Golpe a los ‘taxis pirata’ en Ibiza: 14 vehículos intervenidos

La Guardia Civil de Ibiza ha denunciado en lo que va de temporada a 14 conductores por realizar transporte discrecional de pasajeros sin la correspondiente licencia. Los agentes también han intervenido los vehículos utilizados para prestar estos servicios irregulares, conocidos como taxis pirata.

Las actuaciones se han llevado a cabo durante los diferentes controles realizados en la isla desde el inicio de la temporada turística. Según ha informado el instituto armado, los conductores utilizaban tanto vehículos particulares como coches de alquiler para efectuar trayectos a cambio de una compensación económica.

La Guardia Civil reteniendo uno de los 'Taxis Pirata'. / Guadia Civil

La Guardia Civil advierte de que esta actividad, además de perjudicar al sector del transporte legal, supone un riesgo para los usuarios, que viajan en vehículos de terceros sin las garantías, autorizaciones ni coberturas exigidas por la normativa. También señala que algunas de las personas que ofrecen estos servicios pueden estar vinculadas a grupos relacionados con otras prácticas delictivas.

Multas de hasta 15.000 euros

Cuando los agentes sorprenden a un conductor realizando un trayecto con pasajeros, la sanción puede superar los 15.000 euros, sin posibilidad de reducción, y conlleva la retirada del vehículo. En los casos en los que únicamente se detecta el ofrecimiento del servicio irregular, las multas pueden alcanzar los 6.000 euros.

La Guardia Civil recomienda utilizar exclusivamente los servicios de transporte público y privado legalmente autorizados, ya que su regulación garantiza la seguridad de los pasajeros, la legalidad del servicio y unas condiciones de pago adecuadas. Los controles continuarán durante toda la temporada estival en colaboración con otros organismos competentes y con la conselleria de Transportes del Consell de Ibiza.