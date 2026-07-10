Tamara Gorro, operada de urgencia: "Este año cambio julio en Ibiza por una cama en Madrid"

La influencer y modelo Tamara Gorro ha sido operada de urgencia después de varios meses sometiéndose a pruebas médicas por un problema de salud cuyo diagnóstico ha decidido no hacer público. La colaboradora ha comunicado la noticia este viernes a través de su perfil de Instagram, donde ha compartido una imagen desde la cama del hospital.

"¿Recordáis que hace unos meses estaba un poquito pachucha, en cama y con médicos?", ha recordado a sus seguidores. Según ha explicado, desde entonces comenzó un proceso de pruebas que se ha prolongado durante varios meses y que finalmente ha llevado a los médicos a recomendarle una intervención quirúrgica.

"Con resultados, calma, confianza y unos buenos médicos, se llega a la mejor decisión. No la que me hubiese gustado, pero sí la mejor, estoy segura", ha señalado.

No podrá disfrutar de Ibiza como tenía previsto

Gorro también ha recurrido al humor para explicar que este verano no podrá disfrutar de la isla como tenía previsto. "Este año cambio julio en Ibiza por camita en Madrid", ha escrito, antes de bromear con que fingirá encontrarse peor en casa para recibir más cuidados y atenciones.

La modelo y también escritora ha insistido en que no revelará el diagnóstico, ya que desea vivir este proceso en la intimidad y evitar una mayor preocupación a sus hijos, Shaila, de 10 años, y Antonio, de 8, fruto de su relación con el exfutbolista Ezequiel Garay.

"Sé que para algunas personas el morbo sería saber el diagnóstico, pero no lo voy a decir", ha afirmado. "Tengo unos pequeños que ya son mayores y hay veces que hay que ocultar cosas para no acentuar su preocupación. Todo les llega, aunque no queramos", ha añadido.

Gorro ha reconocido que ha querido compartir la intervención para no aparentar en las redes sociales que todo marcha bien. "No me gusta mentir, y menos a personas que sé que me queréis de verdad", ha expresado. La creadora de contenido ha cerrado su mensaje con optimismo: "A pegarle otra patada a esa piedra que se pone en el camino, y a las que nos queden. Pero siempre con ganas y actitud".