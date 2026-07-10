Vehículos
Retirado en Ibiza un vehículo de alquiler con matrícula de Andorra por reincidencia
La actuación se salda con una sanción de 16.600 euros y la inmovilización del automóvil durante dos meses por incumplir los requisitos exigidos a los vehículos de alquiler
Un vehículo destinado presuntamente al alquiler ha sido retirado en Ibiza después de comprobarse que operaba con matrícula extranjera y que, además, se trataba de un caso reincidente.
Según ha explicado Roberto Algaba, director insular de Transportes del Consell de Ibiza, en su cuenta de X, los vehículos de alquiler que prestan servicio en la isla deben tener su domicilio fiscal en alguno de los municipios de Ibiza para poder disponer del cupo correspondiente y ejercer esta actividad de manera legal. En este caso, el automóvil llevaba matrícula de Andorra, territorio que no pertenece a ningún ayuntamiento de la isla.
La reincidencia ha agravado las consecuencias de la infracción. La actuación se ha resuelto con la imposición de una sanción económica de 16.600 euros y con la inmovilización del vehículo durante un periodo de dos meses.
Las autoridades mantienen la vigilancia sobre este tipo de prácticas con el objetivo de garantizar que las empresas y los vehículos dedicados al alquiler cumplan la normativa vigente, especialmente durante los meses de mayor actividad turística, cuando aumenta de forma considerable la demanda de automóviles en Ibiza.
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