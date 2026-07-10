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Pacma acusa a Sant Joan de "llegar tarde" en la protección animal tras la intervención de tres perros en Can Dog

La retirada de los animales reabre las críticas sobre el control y seguimiento de las antiguas instalaciones

Uno de los perros de Can Dog

Uno de los perros de Can Dog / DI

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Alejandra Larrazábal

Alejandra Larrazábal

Ibiza

El coordinador insular del Partido Animalista Pacma en Ibiza, Olivier Hassler, ha criticado la actuación del Ayuntamiento de Sant Joan tras la intervención realizada esta semana en el entorno de las antiguas instalaciones de Can Dog, donde fueron retirados tres perros y se revisó la documentación de otros animales.

A juicio de Hassler, la actuación "vuelve a evidenciar" que el Consistorio llega tarde en materia de protección animal. Pacma sostiene que el caso no constituye un hecho aislado y recuerda que el antiguo centro fue clausurado como núcleo zoológico después de años de denuncias e inspecciones en las que, según la formación, se detectaron graves deficiencias.

El partido señala además que, pocos días antes de la retirada de los animales, las instalaciones habían sido inspeccionadas de nuevo tras recibirse denuncias sobre una posible continuidad de la actividad.

Escritos sin respuesta desde diciembre

Pacma asegura que en diciembre de 2025 presentó varios escritos ante el Ayuntamiento de Sant Joan para solicitar que se comprobara si el responsable de varios perros potencialmente peligrosos contaba con las licencias y autorizaciones exigidas por la normativa. Según la formación, esas peticiones todavía no han recibido respuesta.

El partido considera que los informes y actuaciones del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil, el Seprona, han sido los que finalmente han propiciado la intervención administrativa.

"La protección animal exige prevención, no únicamente actuaciones cuando los problemas ya son públicos", ha afirmado Hassler, quien cuestiona que la gestión municipal sea compatible con el compromiso con el bienestar animal manifestado por el Ayuntamiento.

Pacma también acusa a Sant Joan de ser "el municipio más retrasado de Ibiza" en la aplicación de la normativa de protección animal. La formación critica que el municipio no haya desarrollado todavía un programa estable de gestión ética de las colonias felinas ni campañas permanentes de esterilización.

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"El caso Can Dog demuestra que cerrar un expediente no basta si no existe un seguimiento. La protección animal no puede depender de que las situaciones se hagan mediáticas para que las administraciones reaccionen", ha concluido el coordinador insular.

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