Minuto de Silencio
Ibiza se suma al minuto de silencio por las víctimas de Los Gallardos
El Consell y el Ayuntamiento de Santa Eulària han mostrado este viernes su solidaridad con los afectados por la tragedia
Sant Antoni ha convocado una concentración para el lunes 13 de julio
Las instituciones de Ibiza han mostrado su apoyo y solidaridad con las víctimas y las personas afectadas por el incendio ocurrido en la localidad almeriense de Los Gallardos.
El Consell Insular de Ibiza ha guardado este viernes, a las 12 del mediodía, un respetuoso minuto de silencio a la entrada de la sede de la institución, siguiendo la convocatoria de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).
El presidente del Consell, Vicent Marí, ha expresado el pésame de la institución y ha trasladado su apoyo a las familias de las víctimas, así como a todas las personas afectadas por este trágico suceso.
El Ayuntamiento de Santa Eulària también se ha sumado al minuto de silencio celebrado ante la Casa Consistorial como muestra de respeto y solidaridad con las víctimas y los afectados.
Desde el Consistorio han transmitido sus condolencias a los familiares y seres queridos de las víctimas, además de expresar su respaldo a las personas afectadas y a los servicios de emergencia que continúan trabajando sobre el terreno.
Por su parte, el Ayuntamiento de Sant Antoni ha convocado otro minuto de silencio para el próximo lunes 13 de julio, a las 12 horas, frente a la puerta del Consistorio. La concentración pretende mostrar el respeto y la solidaridad del municipio con las víctimas de la tragedia y sus familiares.
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