Antonio Resines y David Marqués desatan las carcajadas en el Cine Regio de Sant Antoni

El cineasta ibicenco David Marqués y el actor cántabro Antonio Resines presentaron este viernes en el Cine Regio de Sant Antoni el taquillazo del verano del cine español: 'Haciendo amigos'. La alfombra roja se extendía a las puertas del cine, donde se había instalado un photocall en el que Marqués y Resines posaban con los vecinos que abarrotaban la calle. Vestido para la ocasión y con gafas de sol, el actor de 71 años se desenvolvía con total naturalidad y hablaba de las bondades de su nuevo filme, mientras Marqués atendía a los medios de comunicación.

Resines, a las puertas del cine, se toma fotos con los espectadores / Toni Escobar

Actor y director dieron por concluidas las declaraciones a los fans y a los medios e ingresaron al cine de barrio que tanto inspiró a Marqués. "Me he criado en estas butacas viendo películas desde que era un niño, y venir a ver tus propias películas es un gusto", manifestó el cineasta. "Hemos hecho preestreno en Madrid y algunos pases en Valencia, pero yo todas mis películas las estreno aquí y esta es la prueba de verdad", confesó.

Era la primera vez que Resines pisaba Ibiza, aunque no se quedaría mucho tiempo. "Si lo hubiésemos programado antes, igual nos hubiésemos quedado unos días aprovechando, pero es que tenemos un pequeño problema doméstico, que son los perros", se justificó el actor. "No cualquiera se queda con ellos", añadió. Con una cercanía natural, Resines saludaba a diestro y siniestro y se manejaba con el público como si fuera un vecino más del barrio. Pronto se terminaron los saludos a cámara y las fotos y los vecinos fueron ingresando a la sala hasta casi agotar el aforo, lo que recordaba a una época dorada del cine, antes de las plataformas de streaming, del DVD e incluso del VHS.

Una multitud amontonada a las puertas del Cine Regio, antes de la sesión / Toni Escobar

En la sala de cine, el telón se abrió y Resines y Marqués se colocaron delante de la pantalla para presentar el nuevo trabajo con una escueta introducción y para anunciar que no se llevaría a cabo el coloquio posterior que habían prometido, pues es conocido que Resines es un gran amante del fútbol y no deseaba perderse el partido de cuartos de final del Mundial de España contra Bélgica. "Me parece que no vamos a tener tiempo para el coloquio", manifestó el actor, y ambos se bajaron del escenario para ocupar los asientos centrales junto al resto del público, como dos espectadores más, a la espera del gran aplauso final que no haría más que reafirmar los buenos augurios acerca de su nuevo trabajo.

La película trata sobre dos ladrones que, después de atracar una joyería, se ven obligados a mezclarse con un grupo de excursionistas con discapacidad para escapar de la Policía. La cinta trae situaciones tan cómicas como irreverentes y ayuda a comprender mejor la vida de las personas con discapacidad y a pulverizar tabúes que nacen de la ignorancia. Marqués destacó que, durante el rodaje, "cada día era una anécdota". En los asientos, los espectadores estallaban a carcajadas con cada remate del guion y disfrutaban con cada giro de los acontecimientos.

Resines saluda a los espectadores antes de la película / Toni Escobar

Los primeros 20 minutos de los 110 que dura la película están basados en el éxito francés de taquilla 'Un p'tit truc en plus'. "Es un remake de una película francesa que hizo 80 millones [de euros] el año pasado. Los productores tienen muchas expectativas puestas en la película", confesó Marqués. El film está producido por Santiago Segura en una colaboración entre España y México, grabado en gran parte en Fuerteventura. "La grabamos allí porque hay muchos incentivos fiscales que no tienen otras comunidades", reconoce Marqués, "hace falta un lugar donde haya mucha gente que se dedique a esto, que haya base para esa industria".

"Pasamos un mes entero viviendo todos juntos en Fuerteventura, rodando 10 horas y luego conviviendo en el mismo hotel, ha sido un Gran Hermano", detalló. "Hemos tenido que parar de rodar cientos de veces porque nos daban ataques de risa, a Resines el primero. Hay cosas que se han quedado en la película y otras que eran demasiado heavies, y no las hemos puesto", reveló. También habló del guion, que tuvo que escribir una vez seleccionado el elenco. "Cuando rodé 'Campeones', escribí el guion basándome en un equipo de baloncesto real. Hubo que hacer un casting tremendo para encontrar personas que se adaptaran a los papeles. Aquí hemos hecho el proceso inverso". 'Campeones', rodada en 2018, trata sobre un entrenador de baloncesto a quien sentencian a 90 días de trabajos sociales entrenando a un equipo de personas con discapacidad intelectual.

El director David Marqués, minutos antes de la sesión / Toni Escobar

De los 13 actores con discapacidad que eligieron para la película, solamente una de ellas había actuado en una serie, y otros dos en obras de teatro a cargo de asociaciones para personas con discapacidad. Los demás no habían tenido nunca contacto con la actuación, algo que se refleja en la naturalidad con la que actúan. Paradójicamente, esta falta de preparación aporta la frescura necesaria y pone en aprietos a los actores profesionales: "Eso supone un problema también para los actores profesionales, porque tienen que encontrar esa naturalidad, para que la cosa sea creíble. Eso obliga a Antonio [Resines] y a Mengan [Montaner] a actuar de una manera distinta a la que lo harían habitualmente", detalló el director.

Tras 110 minutos de sonoras carcajadas, la gran ovación llegó y tanto Resines como Marqués se dieron un baño de masas. La calle Barcelona, donde se aloja el Cine Regio, volvió a llenarse de una multitud de personas que pedían fotos, autógrafos y saludos. Antonio Resines se escabulló junto a su mujer, presumiblemente para ir a ver el fútbol, mientras Marqués se quedaba para saludar a los fans, hacerse fotos con ellos y responder a todo tipo de preguntas. Los espectadores salían encantados del cine de barrio con una sonrisa en el rostro y con la adrenalina que otorga ver una película en la gran pantalla.