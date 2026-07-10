El Consell de Ibiza rechaza cualquier acción violenta en las protestas contra la masificación turística

El Consell de Ibiza ha rechazado el uso de la violencia y las coacciones durante las protestas contra la masificación turística convocadas en Baleares. El presidente de la institución insular y conseller de Promoción Turística, Vicent Marí, ha mostrado su preocupación por la publicación del manifiesto 'Menys Turisme, Més Vida', relacionado con el movimiento de protesta surgido en Mallorca.

Según ha denunciado Marí, el documento anima a los participantes a realizar "acciones que podrían provocar daños en bienes públicos y privados, así como a cubrirse el rostro y vestir ropa oscura para dificultar su identificación por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad".

El presidente del Consell defiende el derecho de la ciudadanía a manifestarse y expresar su rechazo al actual modelo turístico, aunque subraya que cualquier movilización debe desarrollarse «dentro del marco de la ley» y con un respeto absoluto a las propiedades públicas y privadas.

Empresas que generan puestos de trabajo

Marí también ha pedido que las protestas no se dirijan contra empresas que desarrollan su actividad de manera legal, cumplen la normativa vigente, generan puestos de trabajo y contribuyen a la economía de Ibiza.

«Debe existir el máximo respeto hacia todos aquellos negocios legales que operan cumpliendo las normas, aportan riqueza a nuestra isla y generan empleo», señala el presidente insular.

En relación con las actividades turísticas irregulares, Marí asegura que las administraciones ya están actuando contra ellas. Como ejemplo, ha mencionado las medidas impulsadas por el Consell y los ayuntamientos de Ibiza para combatir el alquiler turístico ilegal.

El responsable insular ha advertido de que esta labor corresponde a las autoridades y ha rechazado que particulares o colectivos pretendan imponer sus propias normas mediante actos violentos o intimidatorios. «Lo que no queremos ahora son justicieros que intenten imponer sus normas a golpe de violencia y coacciones», afirma.

El Consell reivindica sus medidas de contención turística

Ante las críticas por la saturación que soportan las islas durante la temporada alta, el Consell defiende que Ibiza ha sido pionera en la aplicación de políticas destinadas a controlar los flujos turísticos y reducir los efectos negativos asociados a esta industria.

La institución sostiene que estas medidas permitieron reducir el Índice de Presión Humana en 13.366 personas durante agosto de 2025, en comparación con el mismo mes del año anterior. El Consell considera especialmente significativo este descenso teniendo en cuenta que la población residente de Ibiza ha aumentado en más de 30.000 personas desde 2014.

Entre las actuaciones desarrolladas, el gobierno insular destaca la retirada de la publicidad de unas 19.000 plazas turísticas de las principales plataformas digitales de comercialización de alojamientos.

También menciona la aplicación de la ley de limitación de entrada de vehículos, que, según los datos facilitados por el Consell, permitió reducir en aproximadamente 32.000 el número de vehículos llegados a Ibiza durante 2025.

El gobierno insular defiende que estas políticas muestran su compromiso con la contención turística y con la persecución de las actividades ilegales, al tiempo que insiste en que las protestas contra la masificación deben llevarse a cabo de manera pacífica y respetando la legalidad.