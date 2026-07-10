Comprar la primera vivienda en Santa Eulària tendrá ayudas de hasta 5.000 euros

El Ayuntamiento de Santa Eulària ha abierto una nueva convocatoria de ayudas para facilitar la compra de la primera vivienda en el municipio. El programa, dotado con 60.000 euros, contempla subvenciones de hasta 5.000 euros por beneficiario para cubrir parte de los gastos derivados de la adquisición de un inmueble y reforzar el acceso a la vivienda de los residentes.

Las ayudas se dirigen a personas mayores de edad que hayan adquirido su primera vivienda en Santa Eulària des Riu entre el 10 de julio de 2025 y la fecha de publicación de la convocatoria en el BOIB. También podrán acceder quienes impulsen actuaciones de autopromoción de vivienda.

Los solicitantes no podrán haber sido titulares de otra vivienda con anterioridad, salvo en situaciones excepcionales, como separación o divorcio, pérdida del uso de la vivienda por causas ajenas a su voluntad, discapacidad o titularidad en nuda propiedad.

Más beneficiarios y menos trámites

La convocatoria incorpora varias novedades con el objetivo de ampliar el acceso a las ayudas y simplificar el procedimiento. Entre los cambios destaca la adaptación del requisito de empadronamiento, que exige acreditar cinco años ininterrumpidos de residencia en Santa Eulària des Riu o seis años dentro de los últimos diez.

El Ayuntamiento también ha elevado los límites máximos de ingresos para permitir que un mayor número de familias pueda optar a estas subvenciones. En el caso de una persona solicitante, el umbral aumenta de 50.400 a 58.800 euros brutos anuales, mientras que para las unidades de convivencia de dos o más miembros pasa de 100.800 a 117.600 euros brutos.

La convocatoria también reduce la carga administrativa. Los interesados solo deberán aportar un anexo cuando existan otros miembros mayores de edad en la unidad de convivencia. Además, todas las solicitudes deberán formalizarse a través del Registro Telemático del Ayuntamiento.

Requisitos de la vivienda y plazo de solicitud

La vivienda deberá situarse en el término municipal de Santa Eulària y constituir la residencia habitual y permanente de la persona beneficiaria.

En el caso de viviendas construidas o de nueva construcción, la superficie máxima será de 110 metros cuadrados, ampliable hasta 140 metros cuadrados para familias numerosas. En las viviendas de autopromoción, el límite alcanzará los 150 metros cuadrados útiles, o 190 metros cuadrados para familias numerosas.

El precio de adquisición o de ejecución no podrá superar los 500.000 euros, sin incluir impuestos ni otros gastos asociados a la compra.

Santa Eulària mantiene la única línea específica de ayudas para la compra de la primera vivienda en toda Ibiza. Esta medida forma parte del programa municipal 'Santa Eulària Crea Futur', que reúne iniciativas para facilitar el acceso a la vivienda y favorecer el arraigo de la población residente. Entre ellas figuran las ayudas al alquiler, las subvenciones para la compra de la primera vivienda, el programa de retorno del talento joven y la promoción de Viviendas a Precio Limitado (VPL).

El plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto durante 20 días hábiles desde el día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el BOIB, prevista para el 10 de julio de 2026. Los interesados deberán completar el trámite de forma exclusiva a través del registro telemático disponible en la sede electrónica del Ayuntamiento. La web municipal también ofrece toda la información relativa a la convocatoria y los requisitos en el apartado "Santa Eulària Ayuda".