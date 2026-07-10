Estos son los colegios de Ibiza que dispondrán de nuevos comedores

El Consell de Govern invertirá una cantidad aproximada a los 120.000 euros para que los colegios Buscastell, Sant Mateu de Baix y Santa Agnès de Corona habiliten comedores en sus instalaciones. El Ejecutivo autonómico aclara en una nota de prensa que las tres iniciativas se proponen implantar o adecuar el servicio mediante el aprovechamiento y la reforma de espacios existentes, sin necesidad de construir nuevas edificaciones. Las intervenciones se llevarán a cabo sobre infraestructuras ya existentes y permitirán adaptar los centros a las necesidades actuales.

En el caso del colegio Buscastell, las obras consistirán en la adecuación de una parte de la antigua casa del maestro para convertirla en una cocina de cáterin y un espacio de comedor escolar, con una inversión prevista de unos 40.000 euros. En el Sant Mateu de Baix, la intervención permitirá habilitar una parte de este mismo edificio para destinarla a esa finalidad, mediante la adaptación de los espacios necesarios para garantizar la prestación adecuada del servicio. Los trabajos tendrán un coste estimado de alrededor de 30.000 euros. Finalmente, en el Santa Agnès de Corona, el proyecto, con un presupuesto aproximado de 50.000 euros, prevé la redistribución de los espacios interiores y la reforma de la cocina de un edificio anexo, sin incrementar la superficie construida.

Proyecto de Especial Interés Estratégico

Las obras están declaradas como Proyecto de Especial Interés Estratégico (PEIE). Por lo tanto, esta medida se enmarca en el artículo 27 de la Ley 4/2026, de 11 de junio, de medidas urgentes para acelerar proyectos estratégicos que contribuyan a la transformación económica de Balears y otras medidas de simplificación y racionalización administrativas. También permitirá agilizar la tramitación de unas actuaciones destinadas a mejorar los servicios educativos que ofrecen estos centros públicos.

Con la aprobación de este proyecto, el Ejecutivo autonómico sigue con la mejora de las infraestructuras educativas de Balears. Además, refuerza el acceso de los alumnos a servicios complementarios esenciales en condiciones de igualdad, independientemente de su ubicación geográfica.