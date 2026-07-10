Es Clot de Ibiza celebra sus fiestas con espuma, paella y mucho baile

El barrio de es Clot ya tiene preparado su programa de fiestas para este verano. La celebración combinará actividades familiares, música, baile, encuentros vecinales y propuestas gastronómicas durante varios días, con actos que se desarrollarán entre el domingo 19 y el domingo 26 de julio.

El primer acto será el domingo 19 de julio, a las 10 horas, con el primer torneo de ajedrez Obert d’Escacs Es Clot, una cita incluida dentro del circuito Lliga Chess-Amics.

La programación festiva continuará el viernes 24 de julio con una tarde marcada por el ritmo y el espectáculo. A las 18.30 horas habrá fiesta de la espuma; a las 20 horas, actuación del grupo de capoeira Banza de Senzala Ibiza; a las 21.00 horas, concierto de la Banda Sinfónica Ciutat d’Eivissa; y a las 22.30 horas, espectáculo de Ape Dreams Dance.

El sábado 25 de julio la jornada comenzará a las 12 horas con una nueva fiesta de la espuma. Por la tarde, a las 19 horas, habrá fiesta infantil con Pintacaras y, también a esa hora, música para bailar con Belma junto a los mayores del barrio.

Uno de los momentos más esperados será el sopar a la fresca Flower Power, previsto a las 21 horas, en el que los vecinos podrán compartir sus mejores platos. La organización también contará con servicio de bocadillos y otras propuestas en el bar popular para quienes prefieran no cocinar. La noche seguirá con Dj Tolo Colom, a las 21 horas, y con Canallas del Guateke, a las 22.30 horas.

Exposición de fotografías

Las fiestas se despedirán el domingo 26 de julio con otra fiesta de la espuma, a las 11 horas, y una gran paella popular, a las 14 horas. Por la tarde regresará Belma, a las 20 horas, con música para bailar con los mayores, y a las 21.30 horas habrá verbena con Esta me la sé. El programa concluirá a medianoche con el fin de fiesta.

Además, durante todo el mes de agosto permanecerá abierta al público en general una exposición de fotografías de Fotógrafos de Es Clot en el Hogar Eivissa. Todos los actos serán presentados por Jesús Rumbo.