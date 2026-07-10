Juicio
Piden ocho años de cárcel y medio millón de euros al relaciones públicas de una discoteca de Ibiza que mandó cuatro meses a un cliente al hospital de un puñetazo
La agresión, que provocó un traumatismo craneoencefálico grave, dejó al hombre con secuelas visuales, neurológicas y psiquiátricas
La Fiscalía solicita al acusado, el propietario de la discoteca y la aseguradora más de medio millón de euros de indemnización
Cuatro meses de hospital y otros tres en casa recuperándose. Y con secuelas. Así quedó un hombre tras un puñetazo propinado por un relaciones públicas de una discoteca de Sant Antoni. Un caso que llega este miércoles a la Audiencia Provincial de Baleares, donde el juicio comenzará a las diez de la mañana. La Fiscalía solicita para el encausado, ocho años de prisión. Un caso en el que son responsables civiles subsidiarios el titular del establecimiento, que se encontraba allí en el momento en el que sucedió todo, y la compañía de seguros.
Los hechos sucedieron el 29 de julio de 2012, sobre las 3.30 horas de la madrugada a las puertas del establecimiento. A esa hora el acusado se encontraba trabajando cuando se produjo una discusión entre los relaciones públicas del propio local y un grupo de turistas. "Con ánimo de menoscabar la integridad física" de uno de ellos el acusado "le propinó un fuerte puñetazo en la cabeza provocando que cayera al suelo de inmediato y perdiera el conocimiento", se lee en el escrito de acusación.
El fuerte impacto le causó un traumatismo craneoencefálico grave con hemorragia subaracnoidea, hemorragia subdural laminar frontoparietotemporal, fractura parietal inzquierda, coaguilopatía y edema cerebral difuso, según detalla el escrito de acusación. En un primer momento, la víctima tuvo que permanecer ingresada en una unidad de críticos (UCI) y en diciembre, cinco meses después, someterse a una operación para abrirle el cráneo.
El tiempo de curación de las heridas causadas por el puñetazo y el golpe al caer al suelo fue de 255 días: 165 de hospitalización y otros 90 "impeditivos". Además, le han quedado secuelas que afectan al campo visual. También padece síndromes psiquiátricos y neurológicos que afectan, entre otras cosas, a las memoria reciente, la fluidez verbal y la comprensión semántica. Necesita supervisión para las actividades de la vida diaria y una cicatriz que se le ve a pesar del cabello.
Además de los ocho años de prisión al autor material del puñetazo, la Fiscalía solicita al encausado y subsidiariamente al propietario y gerente del local y la aseguradora una indemnización de más de medio millón de euros.
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