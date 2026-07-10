Los patrones de una patera que estuvo 34 horas a la deriva camino de Ibiza se enfrentan a seis años de cárcel

La Fiscalía solicita hasta seis años de cárcel para tres hombres acusados, en dos procedimientos diferentes, de encargarse de la conducción de sendas pateras que trasladaron a 28 pasajeros desde Argelia hasta aguas próximas a las Pitiusas. El Ministerio Público reclama seis años de cárcel para cada uno de los dos supuestos patrones de la primera embarcación y otros cinco para el acusado de dirigir la segunda travesía.

El primero de los escritos de acusación atribuye a dos jóvenes argelinos de 22 años la dirección de una embarcación blanca rígida, definida en el documento como una «patera-taxi», que fue rescatada por Salvamento Marítimo a 53 millas al sur de Formentera.

Los hechos se remontan al 27 de octubre de 2025. Según sostiene la Fiscalía, los dos acusados pilotaron una embarcación de unos seis metros de eslora y dotada de un único motor, en la que viajaban 17 pasajeros de nacionalidad argelina. La patera había partido de Bourdj El Bahri, en Argelia, y se adentró en aguas españolas después de una travesía de unas 42 horas.

El escrito señala que la embarcación era de pequeñas dimensiones, no resultaba adecuada para cubrir esa distancia y superaba el número máximo de pasajeros que podría haberse autorizado. Tampoco disponía de elementos de seguridad o salvamento ni de medios de ayuda para la navegación.

La situación se agravó cuando la patera se quedó sin combustible. De acuerdo con la acusación pública, permaneció a la deriva desde las seis de la mañana del 26 de octubre hasta que fue localizada y rescatada a las cuatro de la tarde del día siguiente. La Fiscalía considera que estas circunstancias generaron un «grave riesgo de zozobra» y el consiguiente peligro de naufragio para todos los ocupantes.

Los dos investigados se habrían alternado en las funciones de dirección, conducción y repostaje de la embarcación durante el viaje. El documento añade que cuatro de los pasajeros habían pagado previamente, con el objetivo de ser introducidos en España, el equivalente a 10.600 euros.

Once pasajeros con una sola brújula

El segundo escrito de acusación se refiere a otra travesía realizada en julio de 2025. En este caso, el Ministerio Público pide cinco años de cárcel para argelino de 25 años al que atribuye el control de una patera de siete metros de eslora, equipada con un motor de 40 caballos y en la que viajaban once pasajeros. La embarcación había partido de la localidad argelina de Tipassa y fue interceptada sobre las 12.45 horas del 3 de julio en aguas de Ibiza. La travesía había comenzado aproximadamente 32 horas antes.

La Fiscalía describe nuevamente una embarcación «precaria», de pequeñas dimensiones y con un espacio de flotación reducido. Según el escrito, no cumplía los estándares internacionales de seguridad marítima, transportaba más personas de las que permitían sus características y carecía de medidas de salvamento para la mayoría de sus ocupantes. La única ayuda para la navegación era una brújula. Durante el trayecto se produjo además una avería en el motor, lo que obligó a los ocupantes a pedir auxilio a la marina española ante las dificultades para continuar navegando.

El acusado habría manejado el motor, controlado el rumbo y dado instrucciones al resto de los pasajeros desde la salida de Argelia hasta la llegada a aguas españolas. La Fiscalía sostiene que realizó estas funciones a cambio de una compensación económica. El viaje había sido preparado por una organización asentada en Argelia, a la que cada uno de los ocupantes habría abonado aproximadamente unos 6.500 euros.

El Ministerio Público destaca que las condiciones de la travesía podían haber provocado consecuencias como el ahogamiento o la hipotermia. La precariedad de la patera, el número de personas transportadas, las 32 horas de navegación, la ausencia de equipos de seguridad y radiocomunicaciones y la falta de formación del acusado para gobernar una embarcación de estas características habrían supuesto un «grave peligro» para la vida de los pasajeros.