Buena parte de la ciudad de Ibiza, sin luz por una avería en un cable subterráneo

Un apagón provocado por una avería en un cable subterráneo ha dejado sin suministro de electricidad a buena parte de la ciudad de Ibiza. Esta tarde alrededor de las 16.40 horas este diario comenzó a recibir mensajes y llamadas de vecinos de diferentes zonas del municipio y los alrededor alertando de que se habían quedado sin luz. Estaban afectadas la calle Aragón, la avenida de Isidor Macabich y los barrios de ses Figueretes, Can Misses, Can Negre y Can Pep Simó, este ya al otro lado del segundo cinturón.

Según indica Endesa, la incidencia ocurrió entre dos centros de distribución y afectó a las líneas Bossa y Bufí y a la subestación Prat. La compañía no ha informado de cuántos abonados se han visto afectados por el corte de suministro, pero en el mapa de la app de la compañía se puede ver que el apagón afectó a buena parte de el municipio y de los barrios que se encuentran en la frontera con Vila.

Mapa de las incidencias / D.I.

A las 16.50 horas, la compañía eléctrica aseguró que había solucionado parte de la avería y que tan solo quedaban 131 clientes afectados. Añadió que ha desplegado "los recursos en la zona" y que trabajarán hasta reestablecer el suministro "al 100%". Los barrios de Can Pep Simó y Can Negre recobraron el servicio alrededor de las 18.10 horas, pero volvieron a quedarse sin electricidad cinco minutos después.

(Habrá ampliación)