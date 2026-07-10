"Atroz y con el cuchillo en la boca" es la competencia en los 'rent a car' en Ibiza, según Valentín Romero, presidente de Aevab en la isla

"La competencia es, como en todos los negocios, atroz y con el cuchillo en la boca", explica Valentín Romero, presidente en Ibiza de la Agrupación Empresarial de Alquiler de Vehículos con y sin Conductor de Baleares (Aevab), que a pesar de ello quiere recalcar que está siendo una buena temporada para el sector del alquiler de vehículos en la isla: "Ahora mismo estamos en un buen momento en el sector del rent a car, con ayuda de la regulación", dice, en referencia a la limitación de entrada de vehículos impuesta por el Consell.

"El tema de la limitación y regulación del sector ha hecho que sea más productivo este año. Se nota que se trabaja mucho más a gusto", afirma Romero: "Se está trabajando a un precio normal, razonable al coste del coche".

"Los taxis, los autobuses, las VTC, los hoteles... Todos los sectores turísticos en Ibiza estaban regulados menos el nuestro. La verdad es que una regulación siempre ha hecho falta, más que nada por el flujo de personas y la cantidad que viene, se tiene que regular todo un poco", defiende así las medidas, que además, según su criterio, han aportado igualdad al sector: "Los otros años, que no estaba regulado, la competencia con las multinacionales se notaba mucho. Ahora está más equiparado".

Al contrario que Aevab, estas empresas multinacionales, agrupadas en la asociación Baleval, se posicionaron muy en contra de las medidas para regularizar el sector. Según Romero, "solo con decir que las cifras del cupo general que hay este año de 14.000 o el año pasado de 16.000 era la cantidad que traían estas empresas... Hay que imaginar lo que había en la isla. Y con el precio al que se trabajaba, era complicado".

Un muelle lleno de coches de alquiler en el puerto de Ibiza / Vicent Mari

"A nosotros no nos afecta negativamente porque tenemos una flota sostenible que almacenamos directamente en la isla, tenemos nuestros hangares y todo. No nos dedicamos a traer solamente una flota exclusiva para unos meses de verano", sigue Romero, que además añade que "a ellos les van entrando y saliendo coches todos los meses del año, nuestras temporadas empiezan en Semana Santa y acaban en octubre".

Recalca también que antes de la limitación los coches eran cada vez más caros a la hora de comprar, pero luego las grandes compañías se podían permitir alquilarlos por 15 ó 20 euros. "Eso significa que tu negocio no es el alquiler de coches, sino la exportación y venta".

Sobre la competencia, comenta que están todos constantemente "luchando". "Hay que ser el que más gusta, el que mejor precio tiene, el que mejor servicio puede dar... Todos estamos aquí para ganar dinero. No es que nos quitemos clientes unos a otros, pero el que pueda ofrecer un servicio mejor que los demás tiene la ventaja".

Pero a pesar de la presencia de las multinacionales, hay algo que preocupa más a Romero: "Por mi empresa, que es Casa Valentín, han pasado tres generaciones. Yo llevo trabajando aquí desde los 18 años. Desde entonces, han entrado muchísimas empresas, sobre todo multinacionales. Pero lo que más nos preocupa tanto a nosotros como a la otra federación es el intrusismo y los piratas. Lo más injusto para cualquier tipo de empresa es que unos estén cotizando y aportando y haya otros que no aporten nada. Este es el daño más grande que pueden hacer a las empresas en la isla, la gente que viene a hacer el verano sin aportar nada a la caja y llevándoselo todo al bolsillo".

Critica además la imagen que puede dar a la isla: "Taxis, rent a car y Air BnBs pirata, falsos VTC... Todo esto da muy mala imagen. Lo más importante es que Ibiza ofrezca una buena imagen, una profesionalidad, y que el cliente o el turista se vaya de aquí satisfecho. Nosotros estamos para lo que estamos, evidentemente somos una empresa y estamos aquí para ganar dinero, pero no para robar ni expoliar a nadie".

Nuevo tipo de clientes

En lo que a los clientes de esta temporada respecta, Romero menciona una tendencia que se ha empezado a dar más últimamente: "La gente viene más veces, menos días. Hay gente que viene por ejemplo uno, dos, tres días y se van y a lo mejor vuelve a venir otra vez en dos semanas unos pocos días más, es una tendencia que se está perfilando ahora en la isla". Aunque pueda suponer algo más de esfuerzo, no parece importarle: "es más trabajo, pero no hay ninguna pega. El trabajo no nos da miedo. Al contrario, estamos para hacerlo", se ríe.

Además, a esta clientela la describe como "variada": "hay tanto familias como jóvenes, españoles, franceses... No podemos decir que nuestra clientela sea exclusiva de algunos segmentos, hay de todo. Y menos mal, así es más divertido".

Romero espera que la temporada siga siendo buena: "Habrá que ver qué pasa en el mundo porque últimamente todo está muy globalizado, lo que pase en cualquier lado acaba afectando el mercado aquí".

"Cada vez las decisiones de venir de vacaciones se toman más en el último momento. Mucha gente viene y teletrabaja aquí, pero si hay oscilaciones grandes en el mercado o según qué cosas, eso puede afectar y que no vengan. Si sube el petróleo, las compañías aéreas suben el precio de los billetes y como la gente espera al último momento, acaban decidiendo no venir."

Sin embargo, no prevé ningún problema que pueda afectar gravemente al negocio próximamente: "Esperemos que haga buen tiempo, ningún incendio, ningún desastre y que el trabajo vaya bien para todos".