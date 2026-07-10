¿Eres artesano o diseñador de moda Adlib en Ibiza?: así puedes pedir las ayudas del Consell de este año

El Consell de Ibiza ha abierto hasta el viernes 24 de julio de 2026, incluido, el plazo para solicitar las ayudas destinadas al fomento de las personas artesanas y de los diseñadores de moda Adlib, una convocatoria dotada con un presupuesto total de 75.000 euros.

Las subvenciones tienen como finalidad dinamizar y estimular los sectores de la artesanía y de la moda Adlib mediante la participación en ferias, pasarelas y acontecimientos especializados. También pretenden apoyar la formación y las acciones de promoción y difusión que contribuyan a potenciar la artesanía de Ibiza, la moda Adlib y sus marcas.

Podrán solicitar estas ayudas los diseñadores de moda, complementos y accesorios de moda Adlib que cumplan, entre otros requisitos, haber participado en las campañas del Consell de los años 2023, 2024 y 2025, salvo por causas debidamente justificadas; disponer de un taller propio o contratado en la isla de Ibiza, y estar dados de alta en la Seguridad Social y en Hacienda.

Carta de artesano o carta de maestro

También podrán optar a las subvenciones los artesanos de la isla de Ibiza que estén en posesión de la carta de artesano, la carta de maestro artesano o sean empresas con DQA de la isla de Ibiza en vigor. Asimismo, podrán presentarse quienes acrediten haber solicitado su obtención o renovación, haber entregado toda la documentación requerida para su tramitación y estar únicamente pendientes de la evaluación de la Ponencia Tècnica antes de la publicación de la convocatoria en el BOIB.

Las ayudas podrán cubrir las actividades realizadas y pagadas entre el 1 de julio de 2024 y el 30 de junio de 2026. Entre las actuaciones subvencionables figuran la asistencia y participación en ferias, pasarelas, showrooms y acontecimientos especializados de artesanía y moda, tanto nacionales como internacionales.

La convocatoria también incluye la realización de sesiones fotográficas y producciones audiovisuales de promoción, la participación en ferias virtuales, la contratación de campañas publicitarias y la asistencia a actividades formativas relacionadas con el oficio artesanal, la moda o la gestión empresarial. También podrá financiarse la edición de catálogos, folletos y otros materiales destinados a difundir los oficios artesanos y la moda Adlib.

Las solicitudes deberán presentarse de manera telemática mediante el procedimiento específico habilitado en la sede electrónica del Consell Insular de Ibiza, dentro de la sección de Industria y Comercio. El acceso también está disponible desde la web de ayudas del Consell de Ibiza, en el apartado "Convocatoria de ayudas para el fomento de las personas artesanas y de las personas diseñadoras de Adlib para el año 2026".