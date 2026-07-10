Infraestructuras
Aplazado el reasfaltado de la calle Atzaró en Ibiza
Las obras, que incluían el cambio de sentido de circulación, se retrasan por causas externas
El Ayuntamiento de Ibiza ha informado este viernes del aplazamiento del inicio de las obras de reasfaltado previstas en la calle Atzaró. Según ha comunicado el Consistorio, el retraso se debe a causas ajenas al Ayuntamiento.
Los trabajos estaban programados para comenzar esta semana dentro de una nueva fase del Plan de Reasfaltados, que incluía la renovación del firme en el tramo comprendido entre la avenida de Sant Josep y la calle Es Canar, así como el posterior cambio del sentido de circulación de la vía.
El Consistorio ha señalado que la nueva fecha de inicio de las obras se comunicará próximamente a través de sus canales oficiales y ha pedido disculpas por las molestias que este aplazamiento pueda ocasionar a vecinos y usuarios de la zona.
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