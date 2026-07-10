Antonio Resines, en Ibiza: «Al cine español le falta, sobre todo, dinero para lanzar proyectos»

Viaja a Ibiza este viernes por la mañana para acompañar a David Marqués en la presentación de ‘Haciendo amigos’ en el Cine Regio. ¿Ha tenido que insistirle mucho para que volara a la isla en plena temporada turística?

Es que me había comprometido con él. La última vez que coincidimos en un rodaje ( ‘Temporada baja’) me dijo: «La próxima que hagamos una película la estrenamos juntos en Ibiza» y yo le dije que sí, sin pensar en que íbamos a hacer otra. Al final la hemos hecho, me lo ha recordado y como estamos de promoción y para él es una tradición le he dicho que sí. Además, nunca he estado en Ibiza y he visto que en la isla han reaccionado con gran alegría, así que encantado de ir.

Han programado la presentación a las 18.30 horas para que haya tiempo para disfrutar del partido entre España y Bélgica...

Sí, porque si hacíamos el pase a la hora normal de un estreno nadie iría a verla.

Me han dicho que usted es muy futbolero, así que quizás esté más nervioso por el partido que por el estreno en Sant Antoni de la película.

Bueno, sí, pero sobre todo porque yo ya la he visto, pero me gusta mucho poder verla con público.

El pasado 4 de julio fue el preestreno de ‘Haciendo amigos’ en los cines Proyecciones de Madrid. ¿Qué tal fue?

Fue un bombazo. David me ha dicho que en Valencia también ha sido un exitazo. En Madrid, Santiago Segura tomó el mando porque realmente es quien la presenta y dijo que él no hace eso si no le gusta una película y si no cree que puede ser interesante y tener éxito. La gente se lo pasó de maravilla y acabó todo el mundo cantando. Fue estupendo. Es que la película está muy bien, yo estoy muy contento con ella.

¿Cuáles cree que son los puntos fuertes de ‘Haciendo amigos’?

Que es una comedia familiar, muy divertida, con sentimientos, emocionante en algunos momentos y que funciona. La historia es un disparate, pero una vez aceptas eso te la crees y eso en una película es importantísimo. Además, entiendes a todos los personajes. La historia comienza con unos atracadores que para huir de la policía se montan en un autobús de personas con discapacidad que van a un encuentro estival de teatro. Uno de los ladrones se hace pasar por discapacitado y el otro, por su acompañante y empiezan a pasar cosas. La idea que transmite la película es que en el fondo, con matices, todos somos iguales, pese a quien le pese, y eso a la gente le llega y lo agradece.

¿Qué le animó a decir sí a este proyecto cuando todavía no estaba escrito el guion?

Todos los actores principales dijimos que sí sin el guion escrito. Sabíamos de qué iba la historia porque está basada en una película francesa (‘Un p’tit truc en plus’). Yo solo vi el tráiler de esta comedia francesa, que me pareció horroroso, pero la idea me gustó: la de los atracadores que se meten en el sitio equivocado. Además, había trabajado con David y sabía que él no iba a hacer ninguna gilipollez. Luego la guionista era Marta González de Vega, con la que también había trabajado. La producción era de Santiago Segura y él la presentaba. Después leí el guion y funcionaba como un tiro. A veces te arriesgas y no salen bien las cosas, pero aquí había varios elementos que hacían pensar que la historia podía salir perfectamente.

Megan Montaner, Marta González, Antonio Resines y David Marqués. / ARCHIVO DEL RODAJE DE ‘HACIENDO AMIGOS’

¿Cómo es Antonio, el ladrón de poca monta al que interpreta?

Es un tipo con una trayectoria delictiva importante. Entra y sale de la cárcel. Se dedica a robar aunque probablemente no es lo que más le gustaría hacer en la vida. Félix (interpretado por Quim Gutiérrez) es su compañero de fatigas, otro atracador con el que tiene un vínculo que se irá descubriendo a lo largo de la película.

¿Es la primera vez que usted y Quim Gutiérrez trabajan juntos como protagonistas?

Sí. Solo había trabajado con él una vez, en ‘Un funeral de locos’, de Manolo Gómez Pereira, hace algo más de un año, pero teníamos pocas secuencias en común. Le vi trabajar, me gustó mucho lo que hacía y nos hemos llevado muy bien. Aún trabajando distinto, nos entendemos bastante bien.

¿Ha habido química también con el resto del reparto y, en especial, con los actores con diversidad funcional?

Sí, ha habido una química absoluta. Cada uno es diferente, pero todos estupendos. Tienen dos cosas muy buenas: son muy cariñosos y son bastante desinhibidos. Hacen lo que creen que deben hacer y eso hace que todo sea muy natural y también muy disparatado. Pero vino muy bien para la película porque dentro de que estaba todo bastante pautado, de vez en cuando alguno se salía por la tangente y, a veces, era genial.

¿Ha habido mucha improvisación en su caso?

No. Yo sabía mi texto. Ellos también, pero a veces se les olvidaba y decían otra cosa. En esos casos a ti te tocaba seguir y algunas de esas escenas se han montado y otras no. Pero el trabajo de ellos ha sido muy bueno. Algunos ya venían de grupos de teatro y estaban más acostumbrados, pero otros no. Había gente a la que le podía costar más aprenderse el texto, pero otros tenían una capacidad de retentiva brutal. Cada uno tenía una forma distinta de trabajar, pero el resultado funciona muy bien.

¿Ha sacado alguna lección como actor viéndoles trabajar?

Fundamentalmente, la naturalidad. Eso es una cosa que intentamos buscar todos los intérpretes. Cuando haces un personaje, el que sea, procuras que sea de una determinada forma y siempre hacerlo exactamente igual. Ellos eso lo asumen con una tranquilidad asombrosa. La naturalidad es muy difícil de interpretar en el cine. Ellos actúan como si fueran niños y ese es el objetivo que tenemos los actores. Porque no hay que olvidar que en francés y en inglés para la palabra actuar se emplea el término jouer y play, o sea, jugar, pero a veces, por responsabilidad, por ser mayor o por lo que sea, se te olvida jugar. En esta película hemos jugado todos y ha sido gracias a ellos, porque no tienen ningún prejuicio en ese sentido.

Dice David Marqués que nunca se había reído tanto en un rodaje. ¿Coincide con él?

Sí, estoy de acuerdo con David. Ha sido más o menos como cuando en ‘Los Serrano’ actuábamos con Bonilla, Molero y Javier Gutiérrez, que nos reíamos muchísimo. Aquí también nos hemos reído mucho porque es gente muy divertida. Siempre están disfrutando y te hacen pasarlo muy bien.

La fórmula de esta película recuerda a la de ‘Campeones’, que Marqués coescribió con Javier Fesser. ¿Usted le ve muchos puntos en común?

No, no hay muchos puntos en común porque el planteamiento es distinto. ‘Haciendo amigos’, en cierto modo, es como una road movie. Es verdad que actúan también personas con diversidad funcional y que las dos películas comparten un mensaje común, que todos somos iguales aunque tengamos distintas capacidades. En ese sentido sí se parecen, pero en el resto no.

«Prefiero la comedia al drama, pero lo importante es que las historias estén bien escritas»

A lo largo de su carrera ha compaginado comedia y drama. ¿Qué género le resulta más cómodo y cuál le parece más exigente?

Los dos géneros me parecen igual de exigentes. Respecto a lo de la comodidad, te debería contestar que la comedia, pero tampoco es del todo cierto. Lo fundamental es que las historias estén bien escritas. Yo he hecho más comedia, es verdad, pero tampoco es tan fácil que funcione. Si no tienes un buen texto detrás, por muy gracioso que seas tú, y no es mi caso, tampoco tiene por qué salir bien. Y en los dramas es lo mismo, si no te crees lo que estás diciendo, tampoco funciona. Me siento más cómodo en la comedia, además, porque te lo pasas mejor. Si estás todo el rato llorando, a veces es un poco agobiante. Prefiero la comedia, pero también hay que decir que no todas son buenas.

Comenzó su carrera en los 80. ¿Echa de menos algo del cine que se hacía entonces o no es mucho de mirar atrás?

No, porque son épocas distintas y el cine se sigue haciendo muy parecido. La suerte que he tenido es que la mayoría de las historias que me han llegado en estos años estaban bien. En ese sentido no lo echo de menos. Creo que ahora me llegan guiones más interesantes, pero también en esa época hacía películas que me gustaban mucho. Vistas ahora igual alguna se ha quedado un poco pasada de moda, pero es que en 2029 voy a cumplir 50 años en esta profesión.

¿Qué diría que falta y que sobra en la industria del cine español?

Lo que falta, clarísimamente, es más dinero para la promoción, y sobran, a lo mejor, algunas historias que no tienen mucho sentido. Pero, fundamentalmente lo que falta es que haya dinero para lanzar los proyectos que se hacen, porque algunos se quedan a medio camino porque nadie sabe que existen. Sigue siendo igual que hace tiempo lo que pasa es que antes las formas de financiación eran distintas, pero ahora, una vez que está financiada la película, hay que venderla.

David Marqués y Antonio Resines. / D.M.

¿Qué consejos daría a los jóvenes que empiezan en el mundo de la interpretación para conseguir una carrera tan consolidada como la suya?

Que se dediquen a lo que les guste y que se formen, que lean, que vayan al teatro y al cine y que hablen con los amigos con los que comparten su pasión. Ahora lo bueno que hay es que si tienes ganas de actuar y te gusta escribir guiones se pueden hacer películas con cierta facilidad o, por lo menos, pequeños ensayos. Antes no había móviles, ahora con ellos puedes contar una historia y eso te puede servir como carta de presentación.

¿Qué le pediría al cine español del futuro?

Uno, que siga existiendo y dos, que, mientras el cuerpo aguante, siga yo haciendo alguna cosilla.

¿Teme a la IA?

No. Si se regula adecuadamente yo creo que no debería haber problema, los derechos de imagen van a seguir existiendo. Lo que sí es verdad es que cada vez mejora más y que la tentación de recurrir a la IA existe, pero yo creo que la gente va a seguir prefiriendo a seres de carne y hueso. Otra cosa es que se emplee para fondos o para algún personaje secundario, eso es posible., pero no nos va a sustituir. El problema es que la IA se tiene que alimentar y hay que regularla para que no lo haga sin permiso de los actores, de los guionistas o de los escritores. Con eso hay que tener cuidado.

¿Qué nuevos proyectos tiene a la vista?

Empiezo vacaciones ahora, después del estreno en Ibiza, y luego tengo la segunda parte de una serie que se hizo el año pasado, que se llama ‘Sin gluten’, para Televisión Española y Prime Video, y una película con Álex de la Iglesia, ‘El malentendido’, que rodaremos en octubre.