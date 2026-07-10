La alternativa de una 'influencer' para comer barato en las playas de Ibiza: "Si no quieres gastarte 100 euros en un chiringuito..."

Ibiza vuelve a convertirse un verano más en el escenario elegido por decenas de influencers y creadores de contenido para disfrutar de unos días de descanso. Sus playas, el ambiente, los atardeceres y la oferta de ocio hacen que la isla sea uno de los destinos más deseados del Mediterráneo, aunque también uno de los más asociados al lujo y a los precios altos.

Sin embargo, cada vez son más quienes muestran en redes sociales que también es posible disfrutar de la experiencia ibicenca sin realizar un gran desembolso económico.

La influencer Soraya Szulc, conocida en redes sociales como Sori, donde acumula cerca de 96.000 seguidores en Instagram y más de 181.000 en TikTok, ha compartido un reel durante sus vacaciones en Ibiza junto a su pareja, el también creador de contenido Hernán Navarro, que supera los 300.000 seguidores en TikTok. En el vídeo, ambos enseñan una alternativa para comer junto al mar sin recurrir a los conocidos chiringuitos de playa.

Un pícnic frente al mar en lugar de un chiringuito

"Opción uno: gastarte 100 euros por persona en un chiringuito para comer en Ibiza. Opción B: hacer un pícnic", plantea la influencer al inicio del vídeo, resumiendo el dilema que muchos visitantes afrontan durante sus vacaciones en la isla.

Lejos de apostar por un restaurante, la pareja opta por llenar una bolsa de compra con productos de supermercado y preparar un almuerzo improvisado sobre la arena. Los favoritos para el pícnic en la playa son: unas patatas fritas y unas aceitunas rellenas de anchoa, productos "typical spanish", comenta la influencer.

El plato principal del pícnic tampoco pasa desapercibido. Ambos recomiendan especialmente una tortilla de calabacín preparada en el supermercado: "Está buenísima, y si es la del día anterior, todavía mejor". A la comida se suman varios quesos, pan para preparar bocadillos de salchichón y lomo, y una ensalada para completar el menú, un plan "inmejorable".

La otra cara de las vacaciones en Ibiza

Cada verano son miles las personas que llegan a Ibiza con la idea de disfrutar de sus playas y de su oferta gastronómica, aunque no todos cuentan con el mismo presupuesto. Mientras algunos optan por probar los beach clubs y restaurantes más conocidos, otros buscan fórmulas más económicas para pasar el día junto al mar.

El vídeo de Soraya muestra precisamente una de esas alternativas. Un pícnic con productos de supermercado, bocadillos, tortilla y algo de picar que permite disfrutar de una jornada de playa sin gastar mucho dinero. Una idea que muchos residentes y turistas ponen en práctica cada verano y que demuestra que en Ibiza también hay planes sencillos para quienes quieren controlar el gasto durante sus vacaciones.