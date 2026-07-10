Alerta por la desaparición de una niña en Ibiza: intensa búsqueda con perros y drones de madrugada

Los Bomberos de Ibiza localizaron durante la madrugada de este viernes a una niña que había desaparecido en Santa Eulària. El aviso llegó sobre las 2.30 horas, lo que obligó a activar un dispositivo de búsqueda.

El operativo contó con la intervención de cuatro componentes, dos unidades caninas de rescate y dos equipos de drones, que iniciaron las labores de rastreo en la zona donde la menor había desaparecido. Hasta el punto de encuentro también se desplazaron agentes de la Guardia Civil, que colaboraron con los bomberos en la búsqueda.

Los efectivos localizaron a la niña unas dos horas después en otro hotel de Santa Eulària con unos amigos de la familia. Al parecer, la madre se habría olvidado de haberla dejado con ellos y con la hija de estos, de la misma edad de la desaparecida, según fuentes municipales.

La menor se encontraba en buen estado, por lo que el operativo concluyó sin incidencias y madre e hija pudieron volver a reunirse.