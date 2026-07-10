El aeropuerto de Ibiza espera este fin de semana un 9% menos de vuelos que el mismo periodo de 2025

Cae la actividad en el aeropuerto de Ibiza cuando no se ha llegado al ecuador del mes de julio. Precisamente un día después de que el Consell, los ayuntamientos y varias patronales y asociaciones se reunieran en Ibiza con Aena para discutir un posible aumento del tráfico aéreo como consecuencia del proyecto de ampliación de la terminal, los datos el gestor aeroportuario arrojan un descenso en el número de vuelos programados hasta el lunes.

Según la información facilitada por Aena, desde este viernes y hasta el lunes, 13 de julio, los profesionales de la terminal se tienen que preparar para gestionar un total de 1.284 vuelos (contabilizando las llegadas y las salidas), un volumen inferior en un 8,9% al registrado en el mismo periodo del año pasado (1.409).

El día de mayor actividad prevista en estas tres jornadas es este sábado día 11 de julio, cuando se esperan 434 aterrizajes y despegues en es Codolar. El año pasado, este hito se produjo el domingo 13, cuando había programados 488 (desde Aena facilitan previsiones según los slots vendidos, pero no indican si la cifra del año pasado se refiere ya al tráfico final registrado). Para este viernes se prevén 422 movimientos (438 el mismo día del año pasado) y para el domingo, 428 frente a los citados 488 de 2025.

También baja en Mallorca, pero sube en Menorca

El descenso en el tráfico de aeronaves también se registra en estas fechas en el aeropuerto mallorquín de Son Sant Joan, el principal de las islas, pero no así en el de Menorca, donde repunta, aunque muy levemente.

Aviones en la plataforma de estacionamiento del aeropuerto de Ibiza. / César Navarro Adame

De esta manera, en Mallorca hay programados 3.093 movimientos en sus pistas hasta el próximo lunes, un 5,2% menos que en el mismo fin de semana del verano pasado. Por el contrario, en Menorca tienen previsto atender 556 vuelos, cinco más que hace un año.

La llegada de más o menos aviones no tiene por qué implicar un descenso en el tráfico de pasajeros. Esto es así porque el número final de viajeros que llegan o salen de un destino depende tanto de la capacidad de las aeronaves como del porcentaje de asientos vendidos en cada trayecto, dos datos que sólo trascienden una vez finalizado el mes correspondiente, cuando el gestor aeroportuario ofrece el dato definitivo de los movimientos registrados en cada uno de los aeropuertos de interés general. La gestión de estas instalaciones está bajo responsabilidad de esta empresa pública pese a que, hace ya varias legislaturas, el Gobierno, del PP, abrió a inversores privados el 49 % del capital Aena Aeropuertos.