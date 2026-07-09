Campaña de julio
El álbum
Treinta botellas de gas de la risa en el aparcamiento
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Globos y botellas de óxido nitroso vuelven a colonizar, como cada verano, el paisaje de Sant Antoni, convertido en un mercado a cielo abierto del gas de la risa ante la impotencia del Consistorio. Aparecen en playas, aceras, jardineras... y también en el aparcamiento situado a la entrada de la localidad, donde ayer un residente contó treinta cilindros vacíos.
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