Treinta botellas de gas de la risa en el aparcamiento

Globos y botellas de óxido nitroso vuelven a colonizar, como cada verano, el paisaje de Sant Antoni, convertido en un mercado a cielo abierto del gas de la risa ante la impotencia del Consistorio. Aparecen en playas, aceras, jardineras... y también en el aparcamiento situado a la entrada de la localidad, donde ayer un residente contó treinta cilindros vacíos.