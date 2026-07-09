Liderazgo
Las seis mujeres más influyentes de Ibiza, según Forbes Women: listado completo de las 30 de Baleares
Este es el listado completo de las 30 mujeres más influyentes de Baleares para Formes Women
Forbes Women celebró la noche del miércoles en el hotel Bless Ibiza The Site la presentación oficial de la lista Las 30 mujeres más influyentes de Baleares 2026, un encuentro concebido para poner el foco en el liderazgo femenino del archipiélago y en su peso creciente en ámbitos como la empresa, la política, la cultura, el deporte y la innovación.
Entre las 30 que incluye el listado hay algunas de Ibiza. Aquí están todas.
1. Begoña Amengual — CEO de MAC Hotels
2. Piluca Barrau Martínez — Farmacéutica-optometrista
3. Piluca Bayarri — Diseñadora de moda
4. Malena Contestí Rosselló — Abogada, analista política y empresaria
5. Blanca Cortés — Socia de la Fundación ALTTRA y abogada experta en Propiedad Intelectual
6. Maca de Castro — Chef estrella Michelin
7. Rossy de Palma — Actriz y modelo
8. María Mercedes Escarrer Jaume — Consejera externa en Meliá Hotels International
9. Ángeles Ferragut — Presidenta de la Fundación Ses12naus
10. Ela Fidalgo — Artista
11. Sabina Fluxà y Gloria Fluxà — CEO y vicepresidenta de Grupo Iberostar; vicepresidenta y Chief Sustainability Officer de Grupo Iberostar
12. Corinna Graf — CEO de Puerto Portals
13. Isabel Guarch — CEO y directora creativa de Isabel Guarch Joyas
14. María Juan de Sentmenat — Fundadora de la agencia de comunicación y RRPP Estudio Sentmenat
15. María Antonia Llull — Vicepresidenta de Hipotels Hotels & Resorts
16. Moshgan Mahrami — Médica estética
17. Miranda Makaroff — Artista multidisciplinar
18. Lina Mascaró — Presidenta del Grupo Mascaró
19. Carmen Matutes Prats — Deputy CEO de Palladium Hotel Group
20. Olivia Molina — Actriz
21. Montse Monsalve de Sebastián — Socia fundadora y CEO de IMAM Comunicación
22. Marta Munar — Farmacéutica y fundadora de G19
23. María Francisca Perelló — Directora de la Fundación Rafa Nadal
24. Carmen Planas — Presidenta de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares
25. María y Antonia Plomer — CEO de Zafiro Hotels
26. Marga Prohens — Presidenta del Gobierno de las Islas Baleares
27. Antonia Roca — Vicepresidenta primera y consejera de Cultura y Patrimonio del Consell de Mallorca
28. Carmen Sampol — CEO de Grupo SAMPOL
29. Marta Serna — Directora médica de Clínicas Medisans
30. Lucía Vallejo Garay — Escultora
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