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Liderazgo

Las seis mujeres más influyentes de Ibiza, según Forbes Women: listado completo de las 30 de Baleares

Este es el listado completo de las 30 mujeres más influyentes de Baleares para Formes Women

Carmen Matutes, Piluca Bayarri, Montse Monsalve, Ángeles Ferragut, Moshgan Mahrami y Olivia Molina

Carmen Matutes, Piluca Bayarri, Montse Monsalve, Ángeles Ferragut, Moshgan Mahrami y Olivia Molina / DI

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Marta Torres Molina

Marta Torres Molina

Ibiza

Forbes Women celebró la noche del miércoles en el hotel Bless Ibiza The Site la presentación oficial de la lista Las 30 mujeres más influyentes de Baleares 2026, un encuentro concebido para poner el foco en el liderazgo femenino del archipiélago y en su peso creciente en ámbitos como la empresa, la política, la cultura, el deporte y la innovación.

Entre las 30 que incluye el listado hay algunas de Ibiza. Aquí están todas.

1. Begoña Amengual — CEO de MAC Hotels

2. Piluca Barrau Martínez — Farmacéutica-optometrista

3. Piluca Bayarri — Diseñadora de moda

Piluca Bayarri.

Piluca Bayarri. / Sergio G. Canizares

4. Malena Contestí Rosselló — Abogada, analista política y empresaria

5. Blanca Cortés — Socia de la Fundación ALTTRA y abogada experta en Propiedad Intelectual

6. Maca de Castro — Chef estrella Michelin

7. Rossy de Palma — Actriz y modelo

8. María Mercedes Escarrer Jaume — Consejera externa en Meliá Hotels International

9. Ángeles Ferragut — Presidenta de la Fundación Ses12naus

Ángeles Ferragut es fundadora, presidenta y directora artística de Fundación Ses Dotze Naus. | TONI ESCOBAR

Ángeles Ferragut es fundadora, presidenta y directora artística de Fundación Ses Dotze Naus. / Toni Escobar

10. Ela Fidalgo — Artista

11. Sabina Fluxà y Gloria Fluxà — CEO y vicepresidenta de Grupo Iberostar; vicepresidenta y Chief Sustainability Officer de Grupo Iberostar

12. Corinna Graf — CEO de Puerto Portals

13. Isabel Guarch — CEO y directora creativa de Isabel Guarch Joyas

14. María Juan de Sentmenat — Fundadora de la agencia de comunicación y RRPP Estudio Sentmenat

15. María Antonia Llull — Vicepresidenta de Hipotels Hotels & Resorts

16. Moshgan Mahrami — Médica estética

Las mejores imágenes del 'photocall' de la Pasarela Adlib Ibiza 2026

Moshgan Mahrami / Aisha Bonet Photography

17. Miranda Makaroff — Artista multidisciplinar

18. Lina Mascaró — Presidenta del Grupo Mascaró

19. Carmen Matutes Prats — Deputy CEO de Palladium Hotel Group

Carmen Matutes.

Carmen Matutes. / Vicent Marí

20. Olivia Molina — Actriz

Olivia Molina sustituye a su madre en ‘Tres impresiones sobre La Divina Comedia’. | DI

Olivia Molina / DI

21. Montse Monsalve de Sebastián — Socia fundadora y CEO de IMAM Comunicación

Montse Monsalve y Fonsi Nieto en la reunión.

Montse Monsalve. / Juan Carlos Florez

22. Marta Munar — Farmacéutica y fundadora de G19

23. María Francisca Perelló — Directora de la Fundación Rafa Nadal

24. Carmen Planas — Presidenta de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares

25. María y Antonia Plomer — CEO de Zafiro Hotels

26. Marga Prohens — Presidenta del Gobierno de las Islas Baleares

27. Antonia Roca — Vicepresidenta primera y consejera de Cultura y Patrimonio del Consell de Mallorca

28. Carmen Sampol — CEO de Grupo SAMPOL

29. Marta Serna — Directora médica de Clínicas Medisans

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