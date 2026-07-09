Sant Josep 'revoluciona' la seguridad del municipio con drones y cámaras con inteligencia artificial

Sant Josep presentó este jueves en la Oficina de Turismo el nuevo equipo de vigilancia integral, que consiste en un operativo de 6 drones inteligentes, una red de 28 cámaras fijas con inteligencia artificial y una serie de pantallas digitales informativas emplazadas en distintos puntos del municipio. El importe del proyecto asciende a 917.137,86 euros, financiados al 97 % con Fondos Next Generation de la Unión Europea. Un tercio del presupuesto corresponde a los drones y los otros dos tercios a las cámaras de videovigilancia y las pantallas digitales.

Cambio de paradigma

El alcalde de Sant Josep, Vicent Roig, presentó el proyecto como "un cambio de paradigma histórico en la gestión del territorio, la seguridad ciudadana y la sostenibilidad urbana de Sant Josep" y agregó que "sitúa a nuestro municipio a la vanguardia del Estado" en materia de seguridad. Por su parte, el jefe de la Policía Local de Sant Josep, José Antonio Granados, añadió que los drones permiten dar cobertura al 90 % del municipio y que servirán para ayudar a los agentes en materia de prevención de incendios, control de vertidos, fondeos sobre posidonia, disciplina urbanística, fiestas ilegales, investigación de delitos o como simple apoyo a las patrullas que están en tierra. "Los drones y las cámaras son meros sensores que recopilan información", relativizó Granados. "Lo verdaderamente revolucionario de estos proyectos es que permiten a un operador, desde las dependencias policiales, ofrecer información a las patrullas desde el centro de control del modo más rápido y eficaz posible", incidió.

El jefe de la Policía Local de Sant Josep, José Antonio Granados, durante la presentación / Marcelo Sastre / Marcelo Sastre

Tecnología punta

Los drones son de la marca DJI y han sido instalados por la empresa concesionaria Wolfavionic. Cuentan con cámara térmica, cámara de infrarrojos y sensores de temperatura y una autonomía de vuelo de hasta 40 minutos. Los drones despegan desde estaciones de carga distribuidas por diferentes puntos del territorio. Los datos viajan a través de conexión wifi o fibra óptica y los agentes pueden compartir las imágenes en directo con los servicios de emergencias o con los bomberos para facilitar la actuación, o bien para indicar cuál es la mejor ruta para llegar más brevemente a una intervención. Además, pueden ser programados para realizar operaciones rutinarias, como medir la temperatura del mar o capturar una fotografía cada día en el mismo punto para observar el cambio de un paisaje a lo largo del tiempo.

Uno de los ejemplares de la marca DJI / Marcelo Sastre / Marcelo Sastre

El manejo de los drones está en manos de agentes de la Policía Local y han sido programados para no sobrepasar los límites del municipio y para evitar aéreas sensibles, como lugares de construcción o edificios especialmente altos. Granados hizo alusión al estigma sobre el "control" que existe en torno a la videovigilancia y subrayó que "las cámaras son una de las principales bazas con las que trabajan los agentes para resolver delitos" y aseguró que facilitarán la labor policial para "capturar a los responsables de fechorías". La vida útil de los drones alcanza los 12 años.

Videovigilancia inteligente

Las 28 cámaras de videovigilancia con inteligencia artificial, de la empresa Saima Seguridad, se encuentran situadas en distintos núcleos urbanos del municipio y ofrecen análisis de datos en tiempo real. "Puedes pedirle cualquier cosa como, por ejemplo, que te muestre a todos los varones con camiseta azul que hayan pasado por delante durante los últimos tres días", expuso Granados, "o puedes pedirle que te muestre todos los motoristas que hayan circulado por esa carretera sin casco". Así, los agentes obtienen una potente herramienta alimentada con inteligencia artificial para ayudar, primero, a presentar pruebas gráficas de los delitos y, segundo, a ahorrar mucho tiempo de visionado de imágenes e investigación. Las imágenes se guardan hasta un máximo de 90 días para la investigación de delitos, conforme a la legislación.

Vicent Roig visiona las imágenes en directo de las cámaras inteligentes / Marcelo Sastre / Marcelo Sastre

Demostración en directo

Durante la demostración de vuelo, se detectó un incendio en Cala de Bou, donde descansa uno de los drones. Desde allí, se pudo avisar a los servicios de emergencias del suceso e identificar las matrículas de los vehículos estacionados próximos al incendio. El mismo Granados contactó con los propietarios de los vehículos para avisarles de la situación y coordinó con los Bomberos la mejor vía para acceder lo más rápido posible a la zona incendiada, lo que sirvió como demostración de las capacidades del nuevo operativo de seguridad.