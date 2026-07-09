Rogelio Martín, coordinador de los Premios de Arquitectura de Ibiza y Formentera: «En las Pitiusas hay obras de mucha calidad y arquitectos muy buenos»

«En las Pitiusas se construye mucho, muy rápido y, en general, de forma masiva, pero también se construye muy bien y hay arquitectos muy buenos, que se lo toman con más calma y hacen con mimo sus proyectos». Lo dice Rogelio Martín Marí, coordinador de los Premis d’Arquitectura d’Eivissa i Formentera, creados precisamente para reconocer y dar visibilidad a «las obras de calidad que se llevan a cabo en las Pitiusas». La valoración la hace horas antes de que se inaugure en Can Llaneres, en Dalt Vila, la exposición que reúne todos los proyectos seleccionados en la primera fase de esta novena edición.

A esta convocatoria, circunscrita a trabajos arquitectónicos realizados entre 2021 y 2025, se presentaron 38 propuestas, de las que se han escogido 24, que, además de formar parte de esta exposición, se recogerán en una publicación. Un jurado compuesto por la junta de la Demarcació d’Eivissa i Formentera del Col·legi Oficial d’Arquitectes de les Illes Balears (Coaib) y una arquitecta invitada, Amelia Molina, fue el responsable de esta misión.

«Los proyectos seleccionados tienen muchísima calidad», destaca Martín, antes de ejercer de guía por esta muestra, que cuenta con tres categorías: arquitecturas, intervención en edificios existentes y espacio público y paisajismo. La mayoría de los proyectos, doce en total, están inscritos en el apartado de obras de nueva planta, mientras que ocho son rehabilitaciones y reformas y cuatro son actuaciones en espacios exteriores.

El coordinador de los premios, Rogelio Martín. / Toni Escobar

«Como en ediciones previas, lo que más abunda en la primera categoría son viviendas plurifamiliares y unifamiliares, porque estos premios son un reflejo de lo que se construye en Ibiza y Formentera, que es, sobre todo, vivienda», apunta el comisario. No obstante, hay excepciones entre los seleccionados, «como la nueva base operativa del 061 en Formentera», un proyecto de los arquitectos David Bravo y Jordi Mestre, que llama la atención por sus paneles de madera contralaminada.

Otra excepción en este apartado es el hotel de cinco estrellas The Club Cala San Miguel, en el Port de Sant Miquel, del estudio Activitats arquitectòniques.

VPO multipremiadas

Dentro de los proyectos de obra nueva seleccionados, figuran también dos promociones de VPO en Platja d’en Bossa del Institut Balear de l’Habitatge (Ibavi) que ya han recibido varios galardones.

Una de ellas es obra del estudio 08014 arquitectura, que forman la ibicenca Sandra Torres Molina y el catalán Adrià Guardiet Llotge. Es un conjunto residencial de 24 viviendas en la avenida Pere Matutes Noguera que se organiza en torno a cuatro patios y que busca la sostenibilidad y la eficiencia energética recurriendo también a materiales como la cerámica fabricada en hornos con biomasa, la madera, el algodón reciclado del aislamiento de la fachada o la posidonia seca del aislamiento de la cubierta.

El otro edificio de VPO escogido por el jurado es ‘Raw Rooms’, 43 viviendas de la firma de Barcelona de Marta Peris Eugenio y José Manuel Toral Fernández. La construcción, que cuenta con un patio central, está concebida para que los pisos «no requieran de sistema activo de calefacción ni de refrigeración».

Dentro de las propuestas de la categoría arquitecturas, hay varios proyectos de Formentera, como la vivienda plurifamiliar Segni d’Aqua, de Marc Marí y Cecilia Moretti; o Ses Clotades, una casa unifamiliar diseñada por Marià Castelló, que se llevó el Premio a la mejor obra de arquitectura en la octava edición.

Asimismo, hay dos proyectos seleccionados del arquitecto ibicenco Marc Tur: unas viviendas pareadas en suelo urbano en Formentera y una construcción unifamiliar aislada en suelo urbano en Jesús.

En la exposición hay, además, tres trabajos de JEA arquitectura y paisajismo: una vivienda en Veda des Puvil, en Sant Josep; otra en Can Manyà, muy cerca de la urbanización Can Pep Simó proyectada por Josep Lluís Sert en los años 60; y la reforma y ampliación de una casa en Can Furnet.

El estudio Romano arquitectos es otro de los que concursa por partida doble en este apartado, con Sa Vinya, una construcción con un consumo energético muy bajo en el Pla de Corona, y con Ses Serretes, en Sant Josep. Además, el jurado ha escogido en la categoría de rehabilitaciones otro de sus trabajos, la restauración de Tagomago-Villa Aurea, una vivienda concebida por el prestigioso arquitecto catalán Carlos Ferrater en el año 2000.

Rehabilitaciones en sa Penya

De entre los ocho proyectos seleccionados en la categoría de intervención en edificios existentes llaman la atención, por su singularidad, el proyecto del Museo del Mar, en el puerto de Ibiza, obra de Inés Vidal; y la rehabilitación de una nave industrial para convertirla en sede de Maderas Planells, proyectada por David Calvo.

Este arquitecto también ha sido seleccionado por la remodelación de un edificio plurifamiliar en la calle Aragón, en Vila; y por una instalación deportiva de pádel en ses Païsses, que entra en la categoría de obras en espacios exteriores.

En esta edición concursan, asimismo, varios proyectos que se han llevado a cabo en el casco antiguo de Ibiza, como las rehabilitaciones que Noemí Rodríguez ha hecho en nueve viviendas de sa Penya. En el apartado de paisajismo, se incluyen, además, un jardín en una vivienda unifamiliar de Dalt Vila, creado por Sergio Parra y Stefano Cortellaro, y la restauración de diversas partes de las murallas de Ibiza para convertir Es Revellí en un espacio visitable, obra de Mipmarí.

Una pareja contempla uno de los proyectos seleccionados. / Toni Escobar

El proyecto de la oficina para la Policía Local y Guardia Civil en la zona portuaria de Sant Antoni, de Fernando Irurre, también ha pasado a la segunda fase del certamen, al igual que la remodelación de Ca na Cati, de la arquitecta Clàudia Pardellans, en Cala Llonga; y la de Can Micalet, de Toni Marí, en la Savina, en Formentera.

Segunda fase

Los ganadores de esta edición, explica su coordinador, se conocerán en el acto de clausura de estos galardones, que se llevará a cabo «en octubre o noviembre». Un jurado compuesto por representantes de las tres demarcaciones del Coaib y dos arquitectos de prestigio invitados escogerá entre las 24 propuestas el Premio a la mejor obra de arquitectura de 2021-25 y las menciones de cada una de las categorías del concurso.

También habrá dos galardones especiales, uno a la trayectoria, otorgado por la Junta de Demarcación; y otro del público, que saldrá de las votaciones de los visitantes de la exposición, que estará abierta por lo menos hasta noviembre.

«La realidad es que el 90% de los que visitan la muestra son arquitectos, pero nos encantaría que viniera todo tipo de público», señala el comisario animando a la gente a que se acerque a la sede pitiusa del Coaib, en Dalt Vila, de lunes a viernes de 9 a 14 horas, para descubrir la arquitectura de calidad de los últimos años en las Pitiusas.