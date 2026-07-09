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Violencia de género

Agarró del pelo a su pareja y la tiró al suelo tras una noche de fiesta en Ibiza: la Justicia condena al agresor pese a que ambos negaron los hechos

El tribunal basa su decisión en la declaración de un taxista, testigo directo de la agresión, a pesar de la negativa de la víctima a denunciar

Parada de taxis donde se produjeron los hechos.

Parada de taxis donde se produjeron los hechos. / Toni Escobar

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Guillermo Sáez

Guillermo Sáez

La Audiencia Provincial de Baleares ha confirmado la condena a seis meses de prisión impuesta a un hombre por agredir a su pareja en el interior de un taxi en Sant Rafel, después de una noche de fiesta en una discoteca de Ibiza durante el pasado verano. Los hechos ocurrieron sobre las 3.30 horas, cuando el acusado y su pareja salieron de la discoteca y se subieron a un taxi.

Según recoge la sentencia, nada más entrar en el vehículo y después de que el conductor preguntara por el destino, el taxista se dispuso a arrancar. Al mirar por el retrovisor, vio cómo el acusado agarraba a la víctima por el pelo, tiraba fuertemente de ella y la arrojaba al suelo del vehículo, mientras ella gritaba: «¡No, no, no!».

El conductor detuvo entonces el taxi, bajó del coche y pidió ayuda al personal de seguridad de la discoteca. A los pocos minutos se personó una dotación de la Guardia Civil, que detuvo al acusado. La víctima fue acompañada a un centro médico, aunque se negó a entrar, y tampoco quiso interponer denuncia.

El agresor y su víctima negaron los hechos

El Juzgado de lo Penal condenó inicialmente al hombre como autor de un delito de maltrato de obra, esto es, sin causar lesión, en el ámbito de la violencia de género. La defensa recurrió la sentencia alegando vulneración de la presunción de inocencia. Sostenía que la condena se basaba esencialmente en la declaración de un único testigo, el taxista, cuya credibilidad cuestionaba, y que tanto el acusado como la víctima negaron los hechos. También invocó, de forma subsidiaria, una posible intoxicación etílica.

La Audiencia, sin embargo, rechaza todos los argumentos del recurso. El tribunal destaca que el conductor era un testigo directo, ajeno a la pareja, que no conocía ni al acusado ni a la víctima y que no tenía interés alguno en el procedimiento. La Sala subraya que su declaración fue persistente desde el inicio y que no resulta verosímil que interpretara erróneamente una agresión ocurrida en el interior del taxi.

La resolución también pone de relieve que los agentes de la Guardia Civil observaron que la víctima tenía enrojecimiento en la cara y el pecho, el cabello enredado y un estado de ansiedad, llorando, agitada y muy nerviosa. Estos elementos, según la Audiencia, se corresponden con los golpes y tirones de pelo relatados por el taxista.

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El tribunal recuerda además que la negativa de la víctima a denunciar o a ser atendida médicamente no impide una condena cuando existe un testigo directo de los hechos. En este caso, recalca la sentencia, el conductor presenció íntegramente la agresión, fue quien pidió ayuda y facilitó el auxilio a la víctima.

Asistencia a las víctimas

Las víctimas de la violencia machista y su entorno pueden pedir ayuda en distintos recursos activos todos los días de la semana y las 24 horas del día: el teléfono 016, el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el canal del WhatsApp en el número 600 000 016. En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y, si no es posible hacer esa llamada, en caso de peligro existe también la opción de activar la aplicación ALERTCOPS, que envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

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