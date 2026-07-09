Agarró del pelo a su pareja y la tiró al suelo tras una noche de fiesta en Ibiza: la Justicia condena al agresor pese a que ambos negaron los hechos

La Audiencia Provincial de Baleares ha confirmado la condena a seis meses de prisión impuesta a un hombre por agredir a su pareja en el interior de un taxi en Sant Rafel, después de una noche de fiesta en una discoteca de Ibiza durante el pasado verano. Los hechos ocurrieron sobre las 3.30 horas, cuando el acusado y su pareja salieron de la discoteca y se subieron a un taxi.

Según recoge la sentencia, nada más entrar en el vehículo y después de que el conductor preguntara por el destino, el taxista se dispuso a arrancar. Al mirar por el retrovisor, vio cómo el acusado agarraba a la víctima por el pelo, tiraba fuertemente de ella y la arrojaba al suelo del vehículo, mientras ella gritaba: «¡No, no, no!».

El conductor detuvo entonces el taxi, bajó del coche y pidió ayuda al personal de seguridad de la discoteca. A los pocos minutos se personó una dotación de la Guardia Civil, que detuvo al acusado. La víctima fue acompañada a un centro médico, aunque se negó a entrar, y tampoco quiso interponer denuncia.

El agresor y su víctima negaron los hechos

El Juzgado de lo Penal condenó inicialmente al hombre como autor de un delito de maltrato de obra, esto es, sin causar lesión, en el ámbito de la violencia de género. La defensa recurrió la sentencia alegando vulneración de la presunción de inocencia. Sostenía que la condena se basaba esencialmente en la declaración de un único testigo, el taxista, cuya credibilidad cuestionaba, y que tanto el acusado como la víctima negaron los hechos. También invocó, de forma subsidiaria, una posible intoxicación etílica.

La Audiencia, sin embargo, rechaza todos los argumentos del recurso. El tribunal destaca que el conductor era un testigo directo, ajeno a la pareja, que no conocía ni al acusado ni a la víctima y que no tenía interés alguno en el procedimiento. La Sala subraya que su declaración fue persistente desde el inicio y que no resulta verosímil que interpretara erróneamente una agresión ocurrida en el interior del taxi.

La resolución también pone de relieve que los agentes de la Guardia Civil observaron que la víctima tenía enrojecimiento en la cara y el pecho, el cabello enredado y un estado de ansiedad, llorando, agitada y muy nerviosa. Estos elementos, según la Audiencia, se corresponden con los golpes y tirones de pelo relatados por el taxista.

El tribunal recuerda además que la negativa de la víctima a denunciar o a ser atendida médicamente no impide una condena cuando existe un testigo directo de los hechos. En este caso, recalca la sentencia, el conductor presenció íntegramente la agresión, fue quien pidió ayuda y facilitó el auxilio a la víctima.