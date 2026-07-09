La ocupación hotelera supera el 85% en junio y consolida el buen inicio de temporada en Ibiza y Formentera

La ocupación media de los establecimientos hoteleros de Ibiza y Formentera se situó el pasado mes de junio en el 85,45%, frente al 84,90% alcanzado en el mismo mes de 2025, lo que supone una mejora de 0,55 puntos porcentuales, según los datos difundidos por la Federación Empresarial Hotelera de Ibiza y Formentera (Fehif). La patronal hotelera pitiusa valora la evolución registrada durante el mes de junio, que, según consideran, consolida el buen comportamiento observado desde el inicio de la temporada y confirma la fortaleza de la demanda turística en las Pitiusas.

La FEHIF estima que estos resultados, "ponen de manifiesto la estabilidad de la actividad turística y permiten afrontar el tramo central del verano con unas perspectivas favorables para el conjunto del sector".

Turistas acceden a la plaza de Vila de Ibiza. / Vicent Marí

Por islas, Ibiza registró en el sexto mes del año una ocupación media del 86,23% de las plazas ofertadas, mientras que Formentera alcanzó el 78,81%, porcentajes que mejoran los resultados obtenidos durante el mismo mes del año anterior, según la federación.

Mejor en Santa Eulària y Sant Antoni

El comportamiento por zonas fue, en líneas generales, positivo. La Fehif destaca el crecimiento registrado en la ciudad de Ibiza y en Formentera, así como la evolución favorable de Santa Eulària y de Sant Antoni y su bahía. Sant Josep y la zona norte fueron las únicas áreas que registraron una ligera disminución respecto a junio de 2025.

Los datos de junio refuerzan además, apuntan desde la patronal, el balance de la temporada hasta la fecha. El acumulado de mayo y junio alcanza una ocupación media del 79,76%, frente al 77,48% del mismo periodo del pasado año, lo que supone una mejora de 2,28 puntos porcentuales. La evolución acumulada resulta favorable tanto en Ibiza como en Formentera y confirma, según la Fehif, una tendencia positiva en el inicio de la temporada estival.

El balance de mayo ya apuntaba a esa mejora en el arranque de la campaña. La ocupación hotelera en el conjunto de las Pitiusas cerró ese mes con una media del 74,25%, casi cuatro puntos por encima del mismo periodo del año pasado, cuando se situó en el 70,29%, según los datos de la federación. La patronal señaló entonces que ese incremento, equivalente a una subida del 5,6%, confirmaba una evolución positiva en el inicio de la temporada.

La mejora se notó especialmente en la segunda mitad de mayo, cuando los hoteles de las Pitiusas alcanzaron una ocupación media del 81,16%, frente al 75,60% registrado en la segunda quincena del año anterior.

La presidenta de la Fehif, María Costa Roig, señala que "los datos de junio reflejan un comportamiento sólido de la demanda y consolidan el buen inicio de la temporada turística". "El balance general es positivo y afrontamos los meses centrales del verano con confianza, pero también con la prudencia necesaria, ya que julio y agosto serán determinantes para valorar el conjunto de la temporada", añade.

Un modelo basado en la calidad, la sostenibilidad y la rentabilidad empresarial

Costa Roig subraya además que el reto del sector va más allá de alcanzar buenos niveles de ocupación. "Nuestro objetivo no es únicamente mantener una elevada ocupación, sino seguir avanzando hacia un modelo turístico basado en la calidad, la sostenibilidad y la rentabilidad de las empresas", afirma.

La presidenta de la Fehif sostiene también que "la competitividad de nuestro destino depende de que seamos capaces de generar valor para las empresas, ofrecer un servicio excelente a nuestros visitantes y contribuir al bienestar del conjunto de la sociedad de Ibiza y Formentera".

Costa Roig agradece en la nota de la patronal la "alta participación de los establecimientos asociados en la encuesta mensual de ocupación", que, según la federación, permite disponer de "una fotografía fiable de la evolución del sector hotelero y seguir ofreciendo un análisis riguroso de la temporada".

La Fehif continuará realizando un seguimiento de la evolución de la temporada durante los próximos meses, con especial atención al comportamiento de julio y agosto, que" marcarán el balance definitivo del verano de 2026".