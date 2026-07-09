Nueva unidad de la Policía local de Ibiza: el cuarto turno denuncia otro presunto alquiler turístico ilegal

La Policía Local de Ibiza ha detectado y denunciado un nuevo presunto caso de alquiler turístico ilegal durante un dispositivo especial desarrollado la pasada noche por el cuarto turno de servicio, una unidad de refuerzo de reciente creación para la temporada alta, según ha informado el Ayuntamiento de Ibiza.

El Consistorio explica que los agentes realizaron seis inspecciones en viviendas sobre las que existían indicios de que podían estar destinándose al alquiler turístico sin autorización. Cinco de las inspecciones resultaron negativas, mientras que en uno de los inmuebles se detectaron indicios suficientes para iniciar el correspondiente expediente por un presunto alquiler turístico ilegal.

Las diligencias se trasladarán al Consell Insular de Ibiza, Administración competente en esta materia, para que continúe con su tramitación, añade el equipo de gobierno de Vila en su nota de prensa.

Otra vivienda por 27.500 euros al mes

También recuerda que el pasado fin de semana la Policía Local de Ibiza ya detectó otro posible caso de alquiler turístico ilegal en una vivienda del municipio, alquilada por 27.500 euros durante un mes, dentro del dispositivo especial de refuerzo que el cuerpo está desarrollando durante la temporada estival para intensificar el control de la oferta turística ilegal y garantizar el cumplimiento de la normativa.

En ese primer caso detectado, la actuación comenzó por un aviso por molestias ocasionadas por música en una vivienda. Al llegar al lugar, los agentes comprobaron que varias personas se encontraban en el interior e iniciaron las correspondientes tareas de inspección. Los ocupantes explicaron que estaban de vacaciones y que habían alquilado la vivienda por un periodo de un mes. A requerimiento de los policías, presentaron el contrato de arrendamiento y la documentación acreditativa del pago, realizado mediante cuatro transferencias bancarias que sumaban 27.500 euros.

Tras verificar la documentación aportada, la Policía Local de Ibiza levantó la correspondiente acta de inspección, que será remitida al Consell Insular d’Eivissa, competente en materia de ordenación turística, para que determine si la actividad desarrollada se ajusta a la normativa vigente y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente.

El Ayuntamiento recuerda que la Ley 8/2012 no permite el alquiler turístico en edificios residenciales plurifamiliares en la isla de Ibiza y que las sanciones por estas infracciones pueden ascender hasta los 400.000 euros en los casos muy graves, cuando existe reincidencia, y hasta los 40.000 euros en las infracciones graves. Además, según el Consistorio, pueden imponerse sanciones urbanísticas equivalentes al 75% del valor total de la edificación si se acredita un cambio de uso de residencial a turístico sin disponer del título habilitante necesario, al constituir una infracción grave según la Ley 12/2017, de 29 de diciembre, de Urbanismo de las Illes Balears.

Reforzar la presencia policial en otras zonas del municipio

El dispositivo del cuarto turno también ha permitido reforzar la presencia policial en diferentes zonas de la ciudad. También durante la noche de este miércoles, los agentes que componen este operativo efectuaron patrullas a pie por el paseo de ses Pitiüses, en ses Figueretes, y por la zona de la Marina y el Port, donde formularon dos denuncias por venta ambulante ilegal y una denuncia en materia de tráfico.

Durante el mismo operativo se mantuvo vigilancia preventiva en el paseo de de Juan Carlos I, donde se encuentran importantes zonas y locales de ocio y el puerto deportivo Marina Ibiza. Otra patrulla intervino por una pelea en la vía pública y atendió un requerimiento en un establecimiento de ocio por un presunto intento de hurto.

El Ayuntamiento de Ibiza agrega en su nota que la Policía Local "continúa intensificando los dispositivos de control durante la temporada estival con el objetivo de combatir las actividades ilegales, garantizar la convivencia ciudadana y reforzar la seguridad tanto de residentes como de visitantes".